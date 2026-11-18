Österreichs Teamchef Ralf Rangnick zieht nach dem 1:1 gegen Israel eine positive Bilanz des Fußballjahres 2026 – und lässt sich von seinen Kritikern nicht beirren.

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Vor allem jene Experten, die das intensive Pressing der ÖFB-Kicker infrage stellen, bekommen eine deutliche Ansage.

Niederlagen nur gegen Top-Gegner

"Wir haben übers gesamte Jahr nur zwei Spiele verloren – und die gegen den Weltmeister und Vizeweltmeister", erinnerte der 68-Jährige. Neben sieben Siegen und vier Unentschieden gelang Österreich bei der WM der Aufstieg ins Sechzehntelfinale. In der Nations League blieb das Team ungeschlagen und schaffte den Gruppensieg.

Pressing bleibt

Für Rangnick steht fest: An der Spielweise wird nicht gerüttelt. Wer mehr Ballbesitz und weniger Pressing fordere, müsse auch auf die vorhandenen Spieler schauen. Besonders scharf fiel seine Reaktion auf die Kritik aus: "Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen." Österreich werde sich seiner größten Stärke nicht berauben lassen.

Blick auf die EM 2028

Mit Blick auf 2027 und die Qualifikation für die EURO 2028 zeigte sich der Teamchef zuversichtlich. Wenn möglichst viele verletzte und zuletzt fehlende Spieler zurückkehren, sieht er noch mehr Möglichkeiten für die Mannschaft. Zudem könnten einige junge Talente für frischen Schwung sorgen.

Talente zeigen auf

Besonders angetan ist Rangnick von Debütant Luca Weinhandl. Der erst 17-Jährige erinnere ihn mit seinem Tempo und seinen Dribblings teilweise an Xaver Schlager. Zwar sei er beim Attackieren manchmal noch etwas übereifrig, doch der Teamchef traut ihm eine große Zukunft zu. Auch Yanik Spalt bekam ein Lob: Beide seien "wirklich vielversprechende Spieler".

Israel-Auftritt beschäftigt

Mit dem Auftritt gegen Israel war Rangnick allerdings nicht rundum zufrieden. Vor der Pause fehlten Präzision und Durchschlagskraft, nach dem Seitenwechsel wurde Österreich deutlich stärker. Ein vermeintlicher Treffer von Michael Svoboda wurde nach VAR-Prüfung wegen Abseits aberkannt. Am Ende blieb es beim 1:1 – und bei einer insgesamt positiven Jahresbilanz des Teamchefs.