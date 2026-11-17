Eine beispiellose Serie von Technik-Ausfällen hat in den USA Teile der Infrastruktur lahmgelegt und am Dienstag auch den Geheimdienst NSA erreicht.

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Während der Flugverkehr, Banken und Behörden seit Tagen mit massiven Störungen kämpfen, bemühte sich die US-Regierung, Sorgen vor einer tieferen Krise zu zerstreuen. Präsident Donald Trump sagte am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Manila, wenn man groß und mächtig sei, passierten solche Dinge eben. "Das ist in Ordnung."

Seine Worte stehen in scharfem Kontrast zu den weitreichenden Folgen der Pannen, die selbst bei Trumps Verbündeten den Ruf nach Aufklärung lauter werden lassen. "Wenn das alles ein Zufall ist, dann ist es der größte Zufall in der Weltgeschichte", sagte etwa der republikanische US-Senator Josh Hawley. Auch der demokratische Senator Jack Reed forderte Trump auf, der Bevölkerung die Vorgänge umgehend zu erklären.

Flugverkehr lahmgelegt

Der Geheimdienst NSA hatte zuvor erklärt, sein Netzwerk habe während routinemäßiger Wartungsarbeiten eine "vorübergehende Beeinträchtigung" erlitten. Die geschäftskritischen Fähigkeiten seien jedoch voll einsatzfähig geblieben.

Am Freitag hatte ein Ausfall bei der Flugsicherheitsbehörde FAA den US-Luftverkehr für viereinhalb Stunden zum Erliegen gebracht - der längste derartige Stopp seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Über 10.000 Flüge fielen aus. Am Montag folgten Computerprobleme bei der Fluggesellschaft United Airlines sowie bei der Großbank JPMorgan. Jüngst hatte bereits ein Ausfall bei Microsoft zahlreiche Dienste des Softwarekonzerns gestört.

US-Regierung versucht zu beruhigen

Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, Trump habe Expertengruppen zusammengestellt, um die Probleme bei der FAA zu beheben. "Es gibt keine Krise oder ähnliches, worüber sich die Amerikaner Sorgen machen müssten", sagte sie. Vizepräsident JD Vance sagte den Sender Fox News, er werde von Freunden gefragt, ob sie Bunker bauen oder Vorräte anlegen sollten. "Meine Antwort darauf ist nein, wir sehen keine Krise auf uns zukommen, aber man muss auf alles vorbereitet sein."

Experten weisen darauf hin, dass die Ausfälle bei vielen der betroffenen Organisationen auf massive Stellenstreichungen folgen. Bei der FAA hatte es nach Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr auf Betreiben von Elon Musk Kürzungen gegeben. Der Kongress hatte davor gewarnt, dass die beschleunigte Modernisierung der Behörde schlecht organisiert sei und zu Ausfällen führen könnte.

Auch Microsoft und United Airlines hatten zuletzt im großen Stil Personal abgebaut, teils mit Verweis auf Effizienzgewinne durch Künstliche Intelligenz (KI). Zwar gibt es keine Beweise, dass die Entlassungen direkt zu den aktuellen Störungen geführt haben. Die Software-Expertin Liz Fong-Jones betonte jedoch, dass die Widerstandsfähigkeit von Systemen stark von erfahrenem Personal abhänge. Zugleich warnen Fachleute vor einer Zunahme von Cyberangriffen durch KI-Werkzeuge. Dem Versicherer Marsh zufolge meldeten Kunden in den letzten beiden Oktoberwochen 105 Cyber-Vorfälle - mehr als doppelt so viele wie Ende Mai.