Märchensommer in Poysbrunn bringt Klassiker neu auf die Bühne

Von 4. Juli bis 24. August 2025 bringen Intendantin Nina Blum und ihr Team ein bezauberndes Märchen in neuer Form – „Rotkäppchen – neu verirrt“ – ins Schloss Poysbrunn.

Rotkäppchen macht sich auf den Weg zur kranken Großmutter. Im Korb trägt sie Kuchen und Hollersaft. Doch am Waldrand erwachen die Gaben zum Leben und laufen davon. Auf der Suche nach ihnen verirrt sich das Mädchen im Glimmerwald und gerät in ein Abenteuer, das alles Bekannte in Frage stellt.

Sie begegnet rätselhaften Gestalten. Steinbeißer brummen durch das Unterholz, Heidefeen leuchten im Moos, Waldschrate geben geheimnisvolle Hinweise. Nichts verläuft wie geplant und jeder Schritt führt tiefer ins Ungewisse. Als Rotkäppchen schließlich bei der Hütte ihrer Großmutter ankommt, wartet mehr als nur ein vertrautes Gesicht. Eine überraschende Wendung verändert den Ausgang des Märchens.

Diese Inszenierung richtet sich an Kinder ab drei Jahren und deren Familien. Sie kombiniert Musik, Interaktion und eine völlig neue Perspektive auf ein weltbekanntes Märchen.

Sommer voller Fantasie im Schlosspark von Poysbrunn

"Rotkäppchen – neu verirrt" feiert am 3. Juli im Rahmen des Märchensommer Niederösterreich Premiere im Schloss Poysbrunn. Intendantin Nina Blum bringt auch heuer ein Stück auf die Bühne, das Altbekanntes neu aufleben lässt. Mit dabei sind unter anderem Christian Kohlhofer, Patrizia Leitsoni und Daniel Ogris, die mit Spielfreude und Charme die Fantasiewelt zum Leben erwecken.

Gespielt wird bis 24. August. Die Termine sind freitags um 16 Uhr sowie samstags und sonntags um 11 und 16 Uhr. Auch bei Regen geht das Theater weiter, denn die Szenen werden dann einfach ins Spielzelt verlegt. Die Kleinsten bis zum dritten Geburtstag dürfen kostenlos auf dem Schoß dabei sein.

Der Märchensommer Niederösterreich macht das Theater zum Erlebnis. Familien wandern mit durch Schlosspark und Fantasie. Jeder Auftritt wird zur Entdeckungsreise, jeder Moment zur Erinnerung. Und manchmal beginnt alles mit einem Gugelhupf, der einfach seine eigenen Wege geht.