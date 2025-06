Praterstern und Marigold Hotel: Bühne frei für starke Geschichten

Das Theaterfest Niederösterreich nimmt jetzt ordentlich Fahrt auf. Schon am Mittwoch und Donnerstag stehen die nächsten Premieren an.

Ein Ort zwischen Alltag und Ausnahmezustand: Ab dem 18. Juni widmen sich die Sommerspiele Melk dem Praterstern – als Brennpunkt, Begegnungszone und Tor zum Vergnügungspark. In der Uraufführung Praterstern – Szenen aus unserem tragikomischen Leben erzählen Monika Helfer und Michael Köhlmeier Geschichten von kleinen Alltäglichkeiten und großen Zielen, von Begegnungen und Abenteuern, von menschlichen Schwächen, Merkwürdigkeiten und Hoffnungen. Mit Julia Cencig, Wolfgang Lesky, Hemma Clementi, Kajetan Dick, Pippa Galli u.a., inszeniert von Christina Gegenbauer.

Sommerspiele Melk: Das Leben am Praterstern. © Daniela Matejschek ×

Best Exotic Marigold Hotel

Zum 10-jährigen Jubiläum der Sommernachtskomödie Rosenburg sucht eine Gruppe britischer Seniorinnen und Senioren ab 19. Juni in Indien einen Neuanfang – und finden im Best Exotic Marigold Hotel weit mehr als erwartet. In dieser lebensfrohen Culture-Clash-Komödie prallen die Mentalitäten unterschiedlicher Kulturen lustvoll aufeinander. Angegraute kulturelle Vorurteile treffen auf ausgelassene Lebensfreude. Das Publikum erwartet Offenheit und Spaß am Chaos und der Improvisation. Mit Bigi Fischer, Sylvia Haider, Konstanze Breitebner, Curdin Caviezel u.v.m., Regie und Bühne von Marcus Ganser.