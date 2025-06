Turrinis Schubert erweckt das Genie zum Leben

Im Sommer 2025 bringen die Sommerspiele Perchtoldsdorf die Uraufführung Schubert, für immer und ewig von Peter Turrini auf die Bühne. Ab 27. Juni stehen eindrucksvolle Theaterabende auf dem Programm .

Am 27. Juni feierte das Schauspiel mit Musik „Schubert, für immer und ewig“ von Peter Turrini im Rahmen der Sommerspiele Perchtoldsdorf im dortigen Burghof seine Uraufführung. In dieser Inszenierung, getragen von der Regie Alexander Paul Kubelkas, steht ein Komponist im Zentrum, der zwischen Rückzug und Kreativität schwankt. Stephan Bieker verkörpert Franz Schubert als zerrissenen Menschen, der mit Freunden durchs Wiener Umland zieht und seine Gefühle für Josepha von Weisborn nicht offenbart. Ihr Schweigen bleibt tragisch. Das Zitat "Ich bin der unglücklichste, elendste Mensch von der Welt" spiegelt seine innere Not. Die Welt um ihn ist voller Hoffnung, aber auch Schatten, in der sogar der Tod eine Rolle bekommt.

Eine phantasmagorische Reise durch die Gedanken- und Seelenwelten Franz Schuberts. © Hadi Karimi

Klang, Bühne und Vision im Einklang

Regisseur Alexander Paul Kubelka erschafft eine Bühne, die zwischen Traum und Abgrund pendelt. Die Pianistin, Klang- und Performance-Künstlerin Clara Frühstück und Oliver Welter, Musiker und Sänger der Kultband Naked Lunch, interpretieren Schuberts Musik auf persönliche Weise. Sie haben lange nach dem wahren Kern seiner Werke gesucht. Turrinis Schauspiel versteht sich nicht als Biografie, sondern als seelische Annäherung an den Menschen Schubert. Kunst erscheint hier als Kraft, die Verzweiflung in neue Hoffnung verwandelt.

Am Ende bleibt das Gefühl einer intensiven Nähe zu einem Künstler, der im Leben wie in seiner Musik zwischen Licht und Dunkel wandelte. Das Publikum wird Teil dieser Erfahrung, weil Bühne und Zuschauerraum ineinanderfließen. Peter Turrini fragt, ob in jeder Tragödie nicht auch eine Komödie steckt. Die Antwort liegt im Spiel der Töne und Bilder, in einem stillen Moment voller Bedeutung.