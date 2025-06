Art Carnuntum zeigt Aischylos-Klassiker "Orestie" im Amphitheater

Das Welttheater-Festival "Art Carnuntum" wird heuer am 23. August mit "Odysseus" eröffnet.

Am 29. und 30. August zeigt das griechische Nationaltheater "Orestie" von Aischylos im römischen Amphitheater in Niederösterreich. Der Veranstalter kündigte in einer Aussendung mit dem Gastspiel einen "Meilenstein in der Geschichte unseres Festivals" an. Von 5. bis 7. September zeigt die britische Gruppe "The Lord Chamberlain's Men" William Shakespeares "Twelfth Night/Was ihr wollt".

Twelfth Night - Shakespeare, 5. 6. & 7. September 2025 © Art Carnuntum

Das Festival widmet sich seit 1989 dem philosophischen Kulturerbe Europas. Als Intendantin fungiert seit 2021 Constantina Bordin. Zur Eröffnung erwartet Besucher mit "Odysseus", einer Kreation von Mattia Sebastian Giorgetti und Elena Tagliapietra, eine "poetische Reise vom Ufer der Donau bis nach Ithaka". Die Tragödientrilogie "Orestie" wird vom griechischen Regisseur Theodoros Terzopoulos inszeniert und an einem Abend ohne Pause aufgeführt, "so wie es einst bei den großen antiken Theaterfesten Tradition war", hieß es. Shakespeares Komödie "Twelfth Night/Was ihr wollt" ist zum Abschluss "in klassischer Tradition mit ausschließlich männlicher Besetzung" zu sehen.