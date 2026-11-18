In der heutigen Sitzung des Nationalrats wird der Staatsanwaltschaft die Verfolgung der Abgeordneten Nicole Sunitsch ermöglicht.

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Auslöser war ein Streit um Widmungen in der Gemeinde St. Michael in der Obersteiermark, in der die FP-Politikerin Bürgermeisterin ist. Der Vorwurf lautet auf Amtsmissbrauch. Einstimmig wurde im Immunitätsausschuss festgehalten, dass kein Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen Tätigkeit der Abgeordneten besteht.

Nicole Sunitsch. © Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Nicht "ausgeliefert" wird hingegen der VP-Abgeordnete Andreas Hanger. Nur die Freiheitlichen waren dafür, der Justiz eine Verfolgung zu ermöglichen. Bei ihm sollte wegen eines Verstoßes gegen das Datenschutz-Gesetzes ermittelt werden.