ÖVP-Hanger nicht
Nationalrat: FPÖ-Mandatarin wird ausgeliefert
Auslöser war ein Streit um Widmungen in der Gemeinde St. Michael in der Obersteiermark, in der die FP-Politikerin Bürgermeisterin ist. Der Vorwurf lautet auf Amtsmissbrauch. Einstimmig wurde im Immunitätsausschuss festgehalten, dass kein Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen Tätigkeit der Abgeordneten besteht.
Nicht "ausgeliefert" wird hingegen der VP-Abgeordnete Andreas Hanger. Nur die Freiheitlichen waren dafür, der Justiz eine Verfolgung zu ermöglichen. Bei ihm sollte wegen eines Verstoßes gegen das Datenschutz-Gesetzes ermittelt werden.
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