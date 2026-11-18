Rückzug
Doskozil fordert Babler-Aus als Minister
Zur personellen Neuaufstellung der SPÖ gehört, dass Babler aus allen Regierungsämtern gehen muss, fordert Doskozil. Dass Babler nach dem vereinbarten Rückzug als Vizekanzler und Parteichef Minister bleibe, wäre für ihn "undenkbar", so Burgenlands Landeshauptmann im "Report".
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Bisher ist nur fix, dass Babler mit Jahresbeginn das Amt des Vizekanzlers und den Parteivorsitz der SPÖ abgeben soll. Finanzminister Markus Marterbauer, der Babler als Vizekanzler nachfolgen soll, hat offengelassen, ob Babler als Minister in seinem künftigen Team bleiben wird. Der vereinbarte Zeitplan für die Neuaufstellung müsse halten, dann werde er wie zugesagt, auch wieder in die Gremien der Bundespartei zurückkehren.
Doskozil fordert Rückzug Bablers auch als Minister
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Einmal sprach sich Doskozil für eine Verkleinerung der Regierung aus. "Ich bin der Meinung, dass zehn Regierungsmitglieder reichen würden", so der burgenländische Landeshauptmann am Dienstagabend in der ORF-Sendung "Report".
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