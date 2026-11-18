Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) baut sein Zukunftsdepot um. Künftig dürfen bis zu fünf Personen für ein Kind ansparen – darunter auch Großeltern und Taufpaten.

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Die Pläne für das Vorsorgemodell werden damit konkreter: Wie Peter Treml, Pressesprecher von Bundeskanzler Christian Stocker, am Dienstag mitteilte, soll das sogenannte "Herzensprojekt" des VP-Chefs bereits im Dezember dem Parlament zugewiesen werden. Der endgültige Beschluss im Nationalrat ist für Jänner angesetzt. Damit reagiert das Kanzleramt auf Rückmeldungen aus der Begutachtung, wo bisher bemängelt worden war, dass ausschließlich Eltern für ihren Nachwuchs Geld anlegen dürfen.

Fünf Einzahler pro Kind

Mit der nun präsentierten Neuerung wird der Kreis der Berechtigten deutlich vergrößert. Künftig können insgesamt fünf Personen – angefangen bei den Eltern über die Großeltern bis hin zu beispielsweise Taufpaten – für jedes Kind in das Depot einzahlen. Der jährliche Maximalbetrag bleibt dabei unverändert: Insgesamt dürfen pro Jahr bis zu 5.000 Euro für ein Kind dazugezahlt werden. Unverändert bleibt auch das Startkapital des Staates. Alle Kinder, die ab dem 1. Jänner 2027 in Österreich geboren werden, erhalten einen staatlichen Startbonus in der Höhe von 500 Euro.

Kanzler will Aufstiegsversprechen erneuern

Stocker selbst sieht in der Anpassung eine direkte Umsetzung seiner jüngsten Ankündigungen. Schon in einem Pressegespräch hatte der Kanzler eingeräumt, dass eine Ausweitung des Einzahlerkreises auf der Hand liege, während er an der Grundstruktur des Konzepts festhielt.

Nun erklärte der ÖVP-Obmann zu dem Schritt: "Ich halte mein Wort. Es werden nicht nur die Eltern eines Kindes, sondern auch die Großeltern oder beispielsweise die Taufpaten in das Zukunftsdepot einzahlen können." Mit dem Modell wolle er Politik für die nächste Generation machen, was auch bedeute, das Aufstiegsversprechen zu erneuern. "Deshalb schaffen wir mit dem Zukunftsdepot ein Instrument, um etwa die Schaffung eines ersten Eigenheims zu erleichtern", so Stocker.

Kritik an Verteilungswirkung abgewiesen

In der Begutachtung hatten verschiedene Stellen allerdings nicht nur den engen Einzahlerkreis, sondern auch eine aus ihrer Sicht falsche Verteilungswirkung kritisiert – konkret den Umstand, dass wohlhabendere Familien überproportional profitieren könnten. Diesen Einwand hatte Stocker zuletzt zurückgewiesen und auf den im internationalen Vergleich niedrigen Wert an Armutsgefährdeten in Österreich verwiesen.

Bei der Umverteilung habe man hierzulande kein Problem, betonte der VP-Chef. Zudem benötige es keine riesigen Summen, um über das von der Kapitalertragsteuer (KESt) befreite Zukunftsdepot einen Ertrag zu erzielen: Laut Stockers Rechnung kommen bei einer monatlichen Einzahlung von 50 Euro bis zum 18. Geburtstag rund 21.000 Euro zusammen.