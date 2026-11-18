Der Nationalrat hat zu Beginn seiner Plenarsitzung des am 4. November verstorbenen freiheitlichen Abgeordneten Norbert Nemeth mit einer Schweigeminute gedacht. Er war stellvertretender Klubobmann der Blauen.

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Der Platz des langjährigen FPÖ-Klubdirektors blieb am Mittwoch frei, seine Kollegen schmückten ihn mit einem Foto des Verstorbenen und einem Blumenstrauß. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) bedauerte das Ableben eines Freundes. Nemeth hätte der Republik noch viele gute Dienste leisten können.

FPÖ-Obmann Herbert Kickl am Platz des verstorbenen freiheitlichen Abgeordneten Norbert Nemeth. © APA/ROLAND SCHLAGER

Ein Blick in den Plenarsaal im Rahmen eines Gedenkens an den verstorbenen freiheitlichen Abgeordneten Norbert Nemeth. © APA/ROLAND SCHLAGER

Dieser habe durch seinen messerscharfen Intellekt, sein immenses Wissen, seine reiche Erfahrung und ein untrügliches Gespür Anerkennung über alle Fraktionen hinweg erworben: "Das Parlament war immer gut beraten, wenn es seinen Rat suchte", so Rosenkranz. Letztmals war 2019 mit Barbara Krenn (ÖVP) eine aktive Nationalratsabgeordnete verstorben.

Nationalrat trauert um Nemeth. © APA/ROLAND SCHLAGER

Nemeth war stellvertretender Klubobmann der Blauen, also FPÖ-Chef Herbert Kickls Vize.