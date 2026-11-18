Grünes Licht für Scharndorf V: Vier neue Windräder in Bruck an der Leitha liefern Strom für 20.000 Haushalte.

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Die Landesregierung hat den Windpark Scharndorf V genehmigt, einstimmig mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ - vier Vestas-Anlagen mit je 7,2 MW liefern künftig rund 76.000 MWh Strom pro Jahr.

Die Investition beträgt rund 50 Millionen Euro. Umgesetzt wird das Projekt von ImWind, einer Tochter der Wien Energie.

Strom aus der Heimat

"Das stärkt den Wirtschaftsstandort, sichert Arbeitsplätze und bringt unser Land weiter an die Spitze", sagt LH-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP). Seit 2023 hat das Land 226 Windräder genehmigt.

Niederösterreich hat laut Pernkopf die "höchste Ökostromproduktion". Die Emissionen seien seit 2005 um 36 Prozent gesunken: "Mehr als in jedem anderen Bundesland, und die Wirtschaft um 25 Prozent gewachsen. Das beweist, dass in Niederösterreich Umwelt und Wirtschaft keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen.“