Der von Kanzler Nehammer initiierten Autogipfel stößt dem Koalitionspartner sauer auf. Eine Grünen-Politikerin kündigt nun offen an, die ÖVP "aus der Regierung katapultieren zu wollen".

In der türkis-grünen Koalition kracht es ordentlich. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich die beiden Regierungspartner nicht gegenseitige Unfreundlichkeiten ausrichten. Nun hat der von Kanzler Nehammer initiierte Autogipfel weiter Salz in die Koalitionswunde gestreut. Weil sich der Kanzler beim Autogipfel für die Finanzierung der Forschung von E-Fuels stark machte, musste er nicht nur von der Opposition, sondern auch von der Koalitionspartei, den Grünen, Kritik einstecken.

Die Sozial- und Frauensprecherin der Grünen im Wiener Landtag Vicky Spielfrau geht sogar noch weiter und erklärt auf Twitter: “Ich wäre ja für einen politischen Gipfel wie wir die ÖVP endlich überparteilich nachhaltig aus der Regierung katapultieren”.

Auf Twitter sorgte diese Aussage für Kopfschütteln und heizte gleichzeitig die Neuwahlgerüchte an.