Helene Fischer bald im "Playboy"?

Der Chefredakteur des Erotikmagazins steht bereits seit Jahren mit Fischers Management in Kontakt.

Vom braven Dirndl zur sexy Schlagerqueen! Helene Fischer hat in den letzten zehn Jahren eine Transformation durchgemacht und ist längst eine Art Sexsymbol für die Fans der Volksmusik. Ihre knappen Bühnenoutfits geben bereits einen Vorgeschmack auf das, was vielleicht in der Zukunft kommen könnte. Denn geht es nach dem Chefredakteur des Männermagazins "Playboy", würde Helene längst das Cover zieren.

Mehr lesen:

Großes Interesse an Helene

Bereits im Jahr 2017 ließ Florian Boitin gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" wissen, dass er großes Interesse an einem Shooting mit Fischer hätte: „Helene Fischer ist nicht nur die erfolgreichste Künstlerin der letzten Jahre, sondern auch eine der attraktivsten.“ Die Schlagersängerin sei perfekt für das Erotikmagazin.





„Helene ist längst zum modernen Klassiker geworden, ebenso wie der ‘Playboy’. Beide zusammen wären ein absolutes Dreamteam. … Frau Fischer beziehungsweise ihr Manager haben meine Telefonnummer", sagte er. Bisher wurden jegliche Anfragen in diese Richtung allerdings abgewiesen. Es bleibt wohl vorerst beim Wunschdenken.