Schlager-Queen Helene Fischer steht auf Techno-Beats

Die sonst so private Schlagerkönigin Helene Fischer (39) gewährt ihren Fans auf Instagram seltene Einblicke – und überrascht dabei mit ihrer Vorliebe für Techno-Beats

In einem neuen Clip zeigt sich der "Atemlos“-Star von einer ganz anderen Seite. In einem legeren Jeans-Overall tanzt sie zu treibenden Bässen und macht bei einem Social-Media-Trend mit: Bei "This or That“ müssen Nutzer zwischen zwei Dingen wählen – und Helene entscheidet sich klar für Techno statt Hip-Hop. Die Fans sind begeistert, denn das Video bietet ungewohnte Einblicke in die Persönlichkeit der Schlager-Ikone. Helene verrät, dass sie Mangos Ananas vorzieht, lieber ausschläft als früh aufzustehen und sich im Tourbus wohler fühlt als im Tonstudio. "Frühstück im Bett? Nicht mein Ding“, gesteht die Sängerin und zeigt, dass sie bei Yoga und Cardio unschlüssig bleibt – Hauptsache, es macht Spaß!

Die lockere Aktion kommt an: Über eine Million Fans haben den Clip bereits angesehen und lieben den ungezwungenen Moment. "Bitte mehr davon, Helene!“, fordern die begeisterten Kommentare. Dass Helene Fischer normalerweise wenig Privates preisgibt, macht das Video umso besonderer. Mit ihrem neuen Einblick und ihrem Bekenntnis zu hämmernden Beats beweist die Schlager-Ikone, dass sie auch abseits der Bühne das Talent hat, ihre Fans in Atem zu halten.