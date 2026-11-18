Auf einem Insta-Account ist ein neues Video aufgetaucht, das Hoffnung weckt.

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Auch Jahre danach haftet diesem tragischen Ereignis etwas Mysteriöses an: Sänger Daniel Küblböck soll 2018 von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gesprungen sein; von der "AIDAluna" vor der Küste Neufundlands.

Frau in Grönland?

Eine riesige Suchaktion startete, bis der "DSDS"-Star am 9. September 2018 mit nur 33 Jahren für tot erklärt wurde. Doch: Immer wieder behaupten Medien, dass Küblböck wieder aufgetaucht sei, als Frau in Grönland lebe.

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Wer postet hier?

Nun befeuert ein neues Video die Hoffnung auf ein Lebensteichen des Sängers. Auf der Insta-Seite lanakaiser85 sieht man Daniel im Bademantel auf einer Liege. Influencer Julian F.M. Stöckl ist das ganze nicht geheuer und er fragt: "Wer postet hier"? Ein anderer findet das Video gruselig. Und ein weiterer User stellt fest: "Sehe ich richtig das ist doch Daniel K. Ich dachte der ist Tot ?!? Versteht mich nicht falsch aber ich bin jetzt bisschen irritiert."

Daniel mit Oti Mabuse 2015 bei "Let's Dance" © Getty Images

Das steckt dahinter

Dann meldet sich der Account zu Wort: "Ich bin eine Freundin von ihm/ihr. Dies ist eine Erinnerungsseite von mir. Liebe Grüße Marie" und auch die Worte zum Video passen plötzlich. Es sind Worte aus tiefstem Schmerz und Trauer: "In the reflection of the water, I see your face, fleeting like a dream. Your imprint, pressed into my heart, will never fade..."