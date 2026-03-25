Grapscherin stahl Steirer (70) Goldkette

Eine stark geschminkte Frau, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sein soll, begrapschte und beklaute einen 70-Jährigen vor seinem Carport.

Stmk. Der Steirer war, wie erst jetzt bekannt wurde, Dienstag vor einer Woche gegen Mittag mit seinem Pkw zu Hause in Gratwein-Straßengel angekommen. Kurz darauf sei plötzlich eben jene stark geschminkte Frau aufgetaucht. In der Annahme, sie würde Hilfe benötigen, stieg der Pensionist vor dem Mehrparteienhaus aus dem Fahrzeug aus. Dabei näherte sich die unbekannte Frau aufdringlich an. Ohne zu zögern soll sie ihn im Intimbereich berührt und ihm Sex angeboten haben. Erst als der 70-Jährige verneinte und sich aus einer beidarmigen Umklammerung der Frau befreit hatte, ging er - und auch sie - davon.

Völlig verdattert ob dieser seltsamen Begegnung, überprüfte er in der Folge seine Hosentaschen. Erleichtert stellte er fest, dass seine Brieftasche noch da war. Erst etwas später in der Wohnung bemerkte er, dass seine Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro offenbar unbemerkt gestohlen worden war.

Rund eine Woche später erstattete der Mann daraufhin Anzeige bei der Polizei. Seither laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls.

Laut Beschreibung handelt es sich bei der Tatverdächtigen um eine Frau im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Sie soll 160 bis 165 Zentimeter groß und von der Statur her stämmig gewesen sein. Zudem soll sie ein rundliches Gesicht, braune bzw. lockige Haare und eine dunklere Hautfarbe gehabt haben. Bekleidet war die stark geschminkte Frau mit einem braunen Umhang, der ihren ganzen Körper umhüllt haben soll. Außerdem soll sie ein als "süßlich" beschriebenes Parfum getragen haben.

Hinweise an: Polizeiinspektion Gratwein unter 059133/6137 DW.