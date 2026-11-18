Wer bei der nächsten Städtereise wirklich in das Leben einer Metropole eintauchen möchte, sollte sich nicht nur an den großen Attraktionen orientieren. Manchmal reicht schon ein Spaziergang durch die richtige Straße.

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Wer eine Stadt wirklich kennenlernen möchte, sollte nicht nur ihre berühmten Sehenswürdigkeiten besuchen. Oft spielt sich das echte Leben ein paar Straßen weiter ab: in kleinen Cafés, unabhängigen Geschäften, angesagten Bars, auf belebten Märkten und zwischen historischen Häuserfassaden. Genau dort setzt das internationale Magazin "Time Out" mit seinem jährlichen Ranking der coolsten Straßen der Welt an.



Für die Rangliste 2026 haben lokale Redakteure und Stadtexperten aus aller Welt ihre Favoriten nominiert. Bewertet wurden unter anderem Gastronomie, Shoppingmöglichkeiten, Nachtleben, Kultur, Gemeinschaftsgefühl und außergewöhnliche lokale Geschäfte. 28 Straßen aus verschiedenen Ländern haben es auf die internationale Liste geschafft.

Platz 1: Song Wat Road – Bangkok, Thailand

Song Wat road © Getty Images

Den Spitzenplatz sichert sich die Song Wat Road in Bangkok. Hier treffen jahrhundertealte Geschäftshäuser auf moderne Cafés, kreative Galerien, Designläden und angesagte Restaurants. Besonders reizvoll ist der Kontrast zwischen traditionellen Familienbetrieben und einer jungen Kreativszene, die dem Viertel neues Leben einhaucht. Die rund 1,2 Kilometer lange Straße zeigt, wie sich Geschichte und moderne Stadtkultur verbinden lassen.

Platz 2: Golborne Road – London, Großbritannien

Golborne Road © Getty Images

London darf natürlich nicht fehlen: Die Golborne Road im Westen der britischen Hauptstadt landet auf dem zweiten Platz. Die Straße ist ein faszinierender Mix aus unterschiedlichen Kulturen, internationalen Küchen und individuellem Stil. Besonders bekannt ist der Abschnitt, der auch als "Little Morocco" bezeichnet wird. Hier reihen sich portugiesische, marokkanische und orientalische Lokale aneinander. Neben traditionellen Restaurants finden sich angesagte Cafés, Vintage-Geschäfte und exklusive Designermode.

Platz 3: Fernández de Enciso – Buenos Aires, Argentinien

Auf Rang drei schafft es die Fernández de Enciso im Stadtteil Villa Devoto. Die Fußgängerstraße hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer und Nachtschwärmer entwickelt. Unter einem grünen Blätterdach laden zahlreiche Restaurants, Cafés und Geschäfte zum Verweilen ein. Ein weiterer Höhepunkt ist die Plaza Arenales am Ende der Straße. Der Platz wird regelmäßig zum Schauplatz von Veranstaltungen, Open-Air-Kino, Livemusik und gemeinschaftlichen Aktivitäten.

Platz 4: Vaasankatu – Helsinki, Finnland

Die Straße im Stadtteil Kallio gilt als eine der spannendsten Adressen der finnischen Hauptstadt. Auf vergleichsweise kurzer Strecke befinden sich zahlreiche Restaurants, Bars und kleine Geschäfte. Besonders angesagt sind die New-York-Style-Pizzastücke von Blondie Pizza, gemütliche Kneipen und außergewöhnliche Cafés. Die Vaasankatu steht für eine unkomplizierte, kreative Atmosphäre und ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die Helsinki von seiner urbanen Seite erleben möchten.

Platz 5: Neil Road – Singapur

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Auf dem fünften Platz landet die Neil Road in Singapur. Was einst ein unscheinbarer Weg durch eine Muskatnussplantage war, ist heute eine der vielseitigsten Straßen der Stadt. Hinter den kunstvoll gestalteten Fassaden historischer Stadthäuser verbergen sich angesagte Cocktailbars, unabhängige Buchhandlungen, Restaurants und Treffpunkte der LGBTQ+-Community. Neue Cafés und internationale Gastronomieangebote sorgen dafür, dass es immer wieder etwas zu entdecken gibt.

Platz 6: Boulevard Saint-Laurent – Montréal, Kanada

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Die rund elf Kilometer lange Verkehrsader wird von den Einheimischen schlicht "The Main" genannt und verbindet einige der bekanntesten Viertel Montréals. Chinatown, Mile End, Little Italy und Little Portugal liegen entlang dieser abwechslungsreichen Strecke. Entsprechend vielfältig ist das Angebot: Traditionsreiche Delis treffen auf moderne Cafés, internationale Restaurants und kleine Musikclubs. Besonders auffällig sind die riesigen Wandgemälde, die zahlreiche Hausfassaden schmücken.

Platz 7: Upper Lascar Row – Hongkong

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In Hongkong schafft es die Upper Lascar Row, besser bekannt als "Cat Street", auf den siebten Rang. Die charmante Fußgängergasse ist ein Paradies für alle, die gerne stöbern und ungewöhnliche Fundstücke entdecken. Zwischen alten Geschäften und Marktständen werden Porzellan, Jade-Schmuck, Bronzefiguren, Vintage-Möbel und kunstvolle Dekorationsobjekte angeboten. In den vergangenen Jahren haben zusätzlich unabhängige Boutiquen, kleine Galerien und Cafés die historische Gasse belebt. Gerade diese Verbindung aus Tradition und moderner Kreativszene macht ihren besonderen Reiz aus.

Platz 8: Rua do Forno do Tijolo – Lissabon, Portugal

Lissabon gehört zu den beliebtesten Städtereisezielen Europas und mit der Rua do Forno do Tijolo schafft es auch eine eher unbekannte Adresse in die weltweiten Top Ten. Die Straße liegt im Viertel Anjos und verdankt ihren Namen historischen Ziegel- und Brennöfen, die hier einst betrieben wurden. Heute begeistert sie mit einer Mischung aus traditionellen Handwerksbetrieben, modernen Cafés und angesagten Restaurants.

Platz 9: Beach Street – George Town, Malaysia

Auf Rang neun führt die Reise nach George Town auf der Insel Penang. Die Beach Street zählt zu den ältesten Straßen der Stadt und erlebt derzeit eine kreative Renaissance. Junge Einheimische, die aus teureren Metropolen zurückkehren, eröffnen hier unabhängige Cafés, Vintage-Läden, Weinbars und Restaurants. Besonders spannend ist die moderne Interpretation traditioneller malaysischer Küche. Alte Gebäude bekommen eine neue Funktion, während kleine Geschäfte und kreative Projekte für frischen Wind sorgen.

Platz 10: Karl-Heine-Straße – Leipzig, Deutschland

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Auch Deutschland ist in den Top Ten vertreten: Die Karl-Heine-Straße in Leipzig schafft es auf den zehnten Platz. Im Stadtteil Plagwitz hat sich das einstige Industriegebiet zu einem kreativen Zentrum entwickelt. Auf rund zwei Kilometern reihen sich gemütliche Cafés, Restaurants, Cocktailbars und unabhängige Geschäfte aneinander. Besonders beeindruckend ist der Wandel ehemaliger Fabrikgebäude zu modernen Kultur- und Kreativräumen. Wer lieber draußen unterwegs ist, kann am Karl-Heine-Kanal entlangspazieren oder die Stadt vom Wasser aus mit dem Kajak erkunden.

Die 28 coolsten Straßen im Überblick