Thailand hat einige der schönsten Strände der Welt zu bieten. Ob versteckte Buchten, paradiesische Inseln oder berühmte Filmkulissen. Wir zeigen dir sieben Traumstrände, die du unbedingt kennen solltest.

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Thailand ist für viele der Inbegriff eines tropischen Traumurlaubs: puderweiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und Palmen, die sich im Wind wiegen. Doch welche Küstenabschnitte sind besonders schön?

1. Railay Beach

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Wenn es um die schönsten Strände Thailands geht, darf Railay Beach nicht fehlen. Riesige Kalksteinfelsen ragen hier direkt aus dem Meer und verleihen dem Strand eine beinahe märchenhafte Kulisse. Der besondere Ort liegt auf einer Halbinsel, die durch steile Felswände vom Festland abgeschnitten ist. Deshalb erreichst du Railay nur mit dem Boot.

2. Phra Nang Beach

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Nur einen kurzen Spaziergang von Railay entfernt liegt der Phra Nang Beach. Er zählt für viele zu den schönsten Stränden des Landes. Umgeben von steilen Kalksteinfelsen, erwartet dich hier feiner heller Sand und klares, flaches Wasser. Am Strand befindet sich außerdem die bekannte Phra Nang Cave, in der sich ein Schrein befindet. Der Strand ist besonders beliebt bei Tagesausflügler:innen, die mit den traditionellen Longtail-Booten anreisen. Wenn du den größten Andrang vermeiden möchtest, lohnt sich ein Besuch am frühen Vormittag.

3. Maya Bay

Maya bay, Thailand © Getty Images

Ein Strand wie aus dem Film: Die Maya Bay auf Koh Phi Phi Leh wurde durch den Film "The Beach" mit Leonardo DiCaprio weltberühmt. Hohe Kalksteinfelsen umschließen die kleine Bucht, während weißer Sand und kristallklares Wasser für die berühmte Traumkulisse sorgen. Der große Besucherandrang hat dem empfindlichen Ökosystem der Bucht allerdings lange zugesetzt. Deshalb gelten mittlerweile strenge Schutzmaßnahmen. Schwimmen ist in der Maya Bay nicht erlaubt, und der Zugang kann zeitlich und hinsichtlich der Besucherzahlen beschränkt sein. Informiere dich vor deinem Ausflug über die aktuellen Regeln.

4. Sunrise Beach auf Koh Lipe

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Ganz im Süden Thailands, nahe der Grenze zu Malaysia, liegt die kleine Insel Koh Lipe. Sie ist für ihre hellen Sandstrände und das besonders klare Wasser bekannt. Einer der schönsten Abschnitte ist Sunrise Beach an der Ostküste der Insel. Wie der Name bereits verrät, ist der Strand ein wunderbarer Ort, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Tagsüber kannst du im klaren Wasser schwimmen oder direkt vor der Küste schnorcheln.

5. Koh Kradan

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Wer dem großen Touristenandrang entkommen möchte, sollte Koh Kradan auf die Reiseliste setzen. Die kleine Insel in der Provinz Trang begeistert mit hellem Sand, flachem türkisblauem Wasser und einer weitgehend naturbelassenen Umgebung. Besonders schön ist der lange Strand an der Ostseite der Insel. Bei ruhigem Wetter kannst du hier wunderbar schwimmen und schnorcheln. Koh Kradan ist deutlich weniger erschlossen als Phuket oder Koh Phi Phi. Genau das macht den besonderen Reiz aus: Statt großer Beachclubs und Nachtleben stehen Natur und Entspannung im Mittelpunkt.

6. Freedom Beach auf Phuket

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Phuket ist eine der bekanntesten Urlaubsinseln Thailands. Wer allerdings keine Lust auf volle Strände und viel Trubel hat, sollte den Freedom Beach besuchen. Die kleine Bucht liegt versteckt zwischen grünen Hügeln und Felsen und bietet feinen Sand sowie klares Wasser.



Die Anreise ist etwas aufwendiger als zu den großen Stränden der Insel. Je nach Bedingungen erreichst du die Bucht mit dem Boot oder über einen steilen Fußweg. Dafür erwartet dich ein ruhigerer Strandabschnitt, der sich deutlich vom geschäftigen Patong Beach unterscheidet.

7. Ao Khanom

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Wer Thailand von einer ruhigeren Seite kennenlernen möchte, sollte sich die Küstenregion rund um Khanom ansehen. Hier findest du lange Sandstrände, kleine Fischerdörfer und eine entspannte Atmosphäre. Statt großer Hotelanlagen und überfüllter Strandbars prägen hier vor allem Natur und lokales Leben die Umgebung. Die Region ist außerdem für ihre seltenen rosa Delfine bekannt, die mit etwas Glück bei Bootsausflügen beobachtet werden können. Ao Khanom ist damit eine schöne Alternative für alle, die nicht unbedingt auf einer der bekannten Urlaubsinseln wohnen möchten.