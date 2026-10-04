Wiesn-Horror
Oktoberfest: Mitarbeiter an Schiffsschaukel reanimiert
Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Nach ersten Informationen der deutschen BILD-Zeitung, handelt es sich bei dem 47-jährigen Verletzten um einen Rumänen.
Der Mann erlitt eine schwere Kopfverletzung. Rettungskräfte waren vor Ort, der Mitarbeiter musste reanimiert werden. Ein Sprecher der Wiesnwache bestätigte den Einsatz des Rettungsdienstes.
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Nach dem Unfall wurde der Betrieb des Fahrgeschäfts eingestellt. Die Polizei sperrte die Schiffsschaukel ab. Wie es zu dem schweren Unfall kam, war zunächst noch nicht bekannt.
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