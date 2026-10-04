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Oktoberfest: Mitarbeiter an Schiffsschaukel reanimiert

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© Getty Images
Dramatischer Zwischenfall am letzten Tag des Oktoberfests: An einer Schiffsschaukel wurde ein 47-jähriger Mitarbeiter schwerst verletzt. Der Mann musste noch vor Ort reanimiert werden.
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Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Nach ersten Informationen der deutschen BILD-Zeitung, handelt es sich bei dem 47-jährigen Verletzten um einen Rumänen.

Der Mann erlitt eine schwere Kopfverletzung. Rettungskräfte waren vor Ort, der Mitarbeiter musste reanimiert werden. Ein Sprecher der Wiesnwache bestätigte den Einsatz des Rettungsdienstes.

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Nach dem Unfall wurde der Betrieb des Fahrgeschäfts eingestellt. Die Polizei sperrte die Schiffsschaukel ab. Wie es zu dem schweren Unfall kam, war zunächst noch nicht bekannt.

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