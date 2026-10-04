Oktoberfest: Mitarbeiter an Schiffsschaukel reanimiert

Dramatischer Zwischenfall am letzten Tag des Oktoberfests: An einer Schiffsschaukel wurde ein 47-jähriger Mitarbeiter schwerst verletzt. Der Mann musste noch vor Ort reanimiert werden.

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Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Nach ersten Informationen der deutschen BILD-Zeitung, handelt es sich bei dem 47-jährigen Verletzten um einen Rumänen.

Der Mann erlitt eine schwere Kopfverletzung. Rettungskräfte waren vor Ort, der Mitarbeiter musste reanimiert werden. Ein Sprecher der Wiesnwache bestätigte den Einsatz des Rettungsdienstes.

Nach dem Unfall wurde der Betrieb des Fahrgeschäfts eingestellt. Die Polizei sperrte die Schiffsschaukel ab. Wie es zu dem schweren Unfall kam, war zunächst noch nicht bekannt.

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