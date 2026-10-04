Anastacia, Deep Purple und Tennis-Elite bringen Stadthalle zum Toben

Von Rock & Pop über Comedy bis hin zu Weltklasse-Tennis wartet die Wiener Stadthalle im Oktober mit einem eindrucksvollen Programm auf und zeigt einmal mehr, warum sie zu den beliebtesten Event-Locations des Landes zählt.

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Wer im Oktober in Wien etwas erleben will, hat die Qual der Wahl, wenn sich die Wiener Stadthalle buchstäblich in eine Bühne für Rock-Giganten, Comedy-Stars, Pop-Ikonen und internationalen Spitzensport verwandelt. Namentlich sorgen Deep Purple, Felix Lobrecht, I Prevail, Anastacia und viele mehr für zahlreiche Höhepunkte in Sachen Entertainment.

Deep Purple © Barracuda Music GmbH

Am 5. Oktober bringen Deep Purple einmal mehr ihre größten Hits nach Wien und sorgen mit legendären Rock-Hymnen für Gänsehaut-Momente unter den Fans. Fun Fact: Seit ihrem ersten Auftritt in der Bundeshauptstadt sind bereits 56 Jahre vergangen! Nur wenige Tage später, genauer am 9. Oktober, sorgt Comedian Felix Lobrecht für gute Laune in der Halle D. Mit seinem neuen Programm "SELL OUT" knüpft der Publikumsliebling an seine ausverkauften Tour-Erfolge nahtlos an.

Stand-up-Comedian Felix Lobrecht © Marvin Ruppert

Laut wird es dann wieder am 10. Oktober, wenn I Prevail mit ihrem neuen Album die Bühne stürmen. Die US-Band zählt zu den bekanntesten Namen der internationalen Metalcore-Szene und verspricht eine energiegeladene Show. Zwei Tage darauf folgt schließlich der absolute Kracher im Oktober-Programm - mit niemand Geringerem als Superstar Anastacia. Das Wien-Konzert auf ihrer Jubiläumstour ist bereits restlos ausverkauft.

Tennis-Welt blickt nach Wien

Zum Monatsende wird die Wiener Stadthalle wieder zum internationalen Tennis-Court, wenn von 24. Oktober bis 1. November die besten Spieler der ATP-Tour bei den Erste Bank Open um den Turniersieg kämpfen - schweißtreibende Nervenkitzel-Duelle sind garantiert. Bereits am 23. Oktober, also einen Tag vor Beginn des Hauptturniers, verwandelt sich die Halle D bei der Red Bull BassLine in eine Tennis-Partyzone. Sechs Top-Spieler treten bei einem besonderen Tie-Break-Turnier gegeneinander an, begleitet von DJ-Beats und Showacts.

Die Erste Bank Open finden Ende Oktober statt. © Emotion Group

Karten für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online auf der offiziellen Website unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8:00 - 20:00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10:00 - 19:00 Uhr) sowie bei Wien Ticket erhältlich.