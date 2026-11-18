Der Genussmarkt in Döbling ist gekommen, um zu bleiben. Nach sechs Wochen auf Probe wird das Angebot dauerhaft weitergeführt. Auch bei den Händlern ist das Interesse groß.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gute Nachrichten für alle Feinschmecker, die gerne regionale Lebensmittel und Spezialitäten einkaufen. Der Genussmarkt am Nußdorfer Markt bleibt nach einer sechswöchigen Testphase dauerhaft bestehen. Ab 19. November können Besucher jeden Donnerstag von 9 bis 17 Uhr an der Ecke Sickenberggasse im 19. Bezirk regionale Lebensmittel und Spezialitäten einkaufen.

Seit dem Start am 24. September haben die Händler an sechs Donnerstagen ihre Waren angeboten. Nun steht fest, dass der wöchentliche Markttag fix beibehalten wird. "Dass ihn die Anrainerinnen und Anrainer vom ersten Tag an so großartig angenommen haben, freut mich ganz besonders", erklärt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS). Sie bedankt sich bei den langjährigen Standlern ebenso wie bei den neuen Händlern, die das Angebot erweitert haben.

Nachfrage nach Standplätzen ist groß

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) und Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) freuen sich über die dauerhafte Fortführung des Genussmarkts. © Ronzoni

An derzeit 11 Marktständen gibt es Obst, Gemüse, Bio-Fisch, Fleisch, Honig und Backwaren zu kaufen. Auch Wein sowie Spezialitäten aus der österreichischen und orientalischen Küche gehören zum Sortiment. Und offenbar würden gerne noch mehr Händler dazukommen - es gibt bereits mehr Interessenten für Standplätze, als Platz vorhanden ist.

Für Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) ist die Fortführung auch ein wichtiger Schritt für den traditionsreichen Marktstandort. "Wir wollten dem traditionsreichen Standort neuen Aufschwung geben", erklärt Resch. Mit dem zusätzlichen Angebot soll die Nahversorgung im Grätzl langfristig gestärkt werden.

Probebetrieb hat sich mehrfach bewährt

Auch in anderen Bezirken hat sich das Konzept bewährt. Neben dem Nußdorfer Genussmarkt werden mittlerweile der Neubaumarkt in Neubau (7.), der Matznermarkt in Penzing (14.), der Alszeilenmarkt in Hernals (17.) und der Servitenmarkt am Alsergrund (9.) nach einer Probephase dauerhaft betrieben. Auch der Mazzucco-Markt in der Seestadt in der Donaustadt (22.) hat zunächst als Test begonnen und besteht inzwischen seit drei Jahren.