Nach 46 Jahren ist Schluss: "Man soll die Party verlassen, bevor sie zu Ende ist."

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Ein Stück Halleiner Handelsgeschichte geht zu Ende: Das Modehaus Ganzer am Kornsteinplatz schließt noch vor Weihnachten seine Türen. Nach 46 Jahren im regionalen Modehandel verabschieden sich Peter und Irmgard Ganzer in den Ruhestand. Ab 18. November läuft der Räumungsverkauf, rund einen Monat später ist endgültig Schluss.

Für das Ehepaar ist der Abschied ein bewusster Schritt. "Wir haben eine Punktlandung geschafft", sagt Peter Ganzer zu den "Salzburger Nachrichten". Seine Haltung bringt er mit einem weiteren Satz auf den Punkt: "Man soll die Party verlassen, bevor sie zu Ende ist." Ganz ohne Wehmut geht es allerdings nicht. Besonders Irmgard Ganzer, die von Beginn an eng mit dem Geschäft verbunden war, bedauert, dass es heuer nicht einmal mehr eine Weihnachtsauslage geben wird.

21 Geschäfte

Der Familienbetrieb hat eine lange Geschichte. 1980 eröffnete das Modehaus in der Halleiner Altstadt, später baute Peter Ganzer das Unternehmen deutlich aus. Zu Spitzenzeiten führte er insgesamt 21 Geschäfte. Doch Einkaufszentren, internationale Handelsketten und schließlich der Onlinehandel veränderten die Branche grundlegend. Vor allem jüngere Kunden blieben zunehmend aus.

Eine Betriebsübergabe war nie geplant, auch die Söhne übernehmen das Geschäft nicht. Das historische Gebäude soll dennoch weiter genutzt werden: Ein bereits bestehendes Energiezentrum mit Yoga- und Therapieräumen soll künftig eine größere Rolle spielen. Zwei Franchisegeschäfte bleiben vorerst ebenfalls bestehen.