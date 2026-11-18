In Neuseeland dürfen GTA-Fans bereits spielen, in Österreich ist noch Geduld angesagt.

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"Grand Theft Auto VI" sprengt alle bisherigen Maßstäbe. Nach 13 Jahren kehrt die Action-Adventure-Videospielreihe von Rockstar Games zurück. Startschuss ist am 19. November - lokaler Zeit. Das heißt: Wegen der Zeitverschiebung dürfen neuseeländische GTA-Fans bereits zwölf Stunden früher an der Konsole (PlayStation 5 / Xbox Series X und S) sitzen. Einige Streamer und Influencer sind eigens nach Neuseeland gereist, um unter den ersten zu sein, die den neuen Teil der Reihe testen.

Mit GTA 6 setzt Rockstar Games jedenfalls völlig neue Maßstäbe. Das Spiel soll in der Entwicklung je nach Schätzung zwischen einer und anderthalb Milliarden US-Dollar gekostet haben. Selbst große Hollywood-Blockbuster können da nicht mithalten.

Krankenstandswelle "dürfte sehr klein sein"

Der Hype ist - vor allem auch wegen der langen Wartezeit von 13 Jahren auf den neuen Teil - enorm. Unzählige Gamer haben sich extra für den Release Urlaub genommen. In den USA meldete ein Anbieter für die Verwaltung von Dienstplänen, dass die Urlaubsanträge rund um den GTA-Release um 13 Prozent über dem Schnitt liegen. Zum Teil wurden im Vorfeld auch einige "mysteriöse" Krankenstände befürchtet.

Das WIFO relativiert auf oe24-Anfrage allerdings: Die Zahl der Krankmeldungen ohne Erkrankung "dürfte sehr klein sein". Und: "Weniger als ein Fünftel der Bevölkerung spielt täglich oder fast täglich digitale Spiele, im Schnitt rund eine halbe Stunde pro Tag. Zudem ist derzeit die Arbeitslosigkeit hoch. In solchen Phasen gehen Krankenstände erfahrungsgemäß zurück, weil Beschäftigte aus Sorgen um den Job tendenziell Fehlzeiten vermeiden."

© IMAGO/Richie Sanders Presse

Netflix stürzte schon beim Trailer ab

Gestartet ist die "Grand Theft Auto"-Reihe bereits vor fast 30 Jahren (1997). Anfangs ging es - wie der Name bereits verrät - vor allem darum, Autos zu stehlen sowie Aufträge für Verbrechersyndikate auszuführen. Mit jedem neuen Teil wurde das Spiel ausgefeilter, die Handlung umfangreicher und die Grafik besser. GTA 5 wurde dann 2013 veröffentlicht und gilt als Riesenerfolg. Es ist nach Minecraft das zweiterfolgreichste Spiel aller Zeiten. Der Online-Modus von GTA 5 warf bis zuletzt jährlich 400 Millionen US-Dollar ab! Daher hatte Rockstar Games wohl auch keine Eile mit dem neuen Teil.

Wie groß der Hype ist, zeigte alleine schon die Gameplay-Vorschau für das Videospiel. Diese wurde nicht etwa kostenlos auf der Gratis-Plattform YouTube gezeigt, sondern auf Netflix - das übrigens während der Trailer-Premiere abstürzte!

GTA 6. © Rockstar Games

Millionen-Vorbestellungen, aber kein Umsatzschub für heimischen Handel

Genaue Zahlen zu den Vorbestellungen existieren keine. Schätzungen rangieren zwischen 8 und 15 Millionen Kopien, die noch vor dem Start verkauft wurden. Damit wäre der Umsatz zum Release bereits bei einer Milliarde Dollar.

Dass auch der heimische Handel von dem Videospiel profitieren kann, glaubt man in der Wirtschaftskammer Wien (WKW) nicht. Auf oe24-Anfrage heißt es: "Einen größeren Umsatzschub für den Wiener Elektrofachhandel allein durch GTA 6 erwartet die Branche allerdings nicht." Johann Klein, Obmann des Elektrofachhandels in der WKW, erklärt aber: "Es wird heuer vielleicht die eine oder andere Spielkonsole mehr unter dem Christbaum liegen, die ohne GTA 6 dort nicht gelandet wäre"

Gradmesser für Gaming-Branche

Der GTA-Release ist für die gesamte Gaming-Branche ein Gradmesser. Immerhin schwächelte der Entertainment-Sektor nach der Pandemie. Andere Spieleentwickler haben ihre eigenen Veröffentlichungen verschoben, um nicht mit dem "Spiel der Spiele" konkurrieren zu müssen. Ein großer GTA-6-Erfolg könnte das Vertrauen von Investoren stärken und dringend benötigtes Kapital in die strauchelnde Branche bringen. Auch PlayStation-Entwickler Sony hofft auf ein kräftiges Umsatzplus. Denn der neue GTA-Teil kann nur auf der PlayStation 5 gespielt werden. Spieler, die bisher noch mit dem Vorgängermodell unterwegs waren, könnten zum Umstieg auf das neueste Modell animiert werden. Und: Auch der Wechsel zum teureren "Pro"-Modell könnte zusätzliches Geld in die Kassen spülen.