Österreichs Arbeitnehmer müssen sich ab Jänner 2027 auf Veränderungen am Gehaltszettel einstellen.

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Zwar werden die Einkommensgrenzen der Lohnsteuer erneut angehoben, wodurch die kalte Progression teilweise ausgeglichen wird. Gleichzeitig steigen aber die Sozialversicherungsbeiträge.

Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage steigt von bisher 6.930 auf 7.410 Euro brutto. Bis zu dieser Grenze wird künftig Sozialversicherung für Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung fällig. Auch bei Sonderzahlungen erhöht sich der Grenzwert: Er klettert von 13.860 auf 14.820 Euro. Grundlage ist die Aufwertungszahl von 1,046 sowie eine zusätzliche Anhebung um 150 Euro.

Weniger Netto

Besonders deutlich zeigt sich die Auswirkung bei hohen Einkommen. Laut Berechnungen von Finanz.at kann bereits ab einem Monatsbrutto von 7.090 Euro das jährliche Nettogehalt sinken, sofern es keine Gehaltserhöhung gibt. Bei 7.500 Euro brutto beträgt das Minus sogar rund 17,30 Euro monatlich.

Während die Lohnsteuertarife um 2,27 Prozent angepasst werden, bleibt die Geringfügigkeitsgrenze unverändert bei 551,10 Euro. Auch das steuerfreie Telearbeitspauschale fällt ab 2027 weg. Wie viel tatsächlich netto bleibt, hängt somit stark vom individuellen Einkommen und den Gehaltsabschlüssen ab.