Coronavirus - WHO meldet neuen Rekordanstieg

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen neuen Rekordanstieg bei den Corona-Infektionen: In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit fast 238.000 neue Erkrankungen registriert worden. Die bisher größte Zahl von Neu-Infektionen binnen eines Tages hatte die UNO-Gesundheitsorganisation am Sonntag mit gut 230.000 Fällen verzeichnet.

Zuletzt habe die Zahl der neu registrierten Erkrankungen vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen, so die WHO. Die Zahl der Todesfälle bleibe derzeit dagegen konstant bei durchschnittlich rund 5.000 täglich.

Lage in Österreich: 169 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Die Zahl der SARS-Cov-2-Infizierten in Österreich steigt weiter. Am Freitag gab es insgesamt 1.393 aktive Fälle. In den vergangenen 24 Stunden kamen österreichweit 169 Neuinfektionen (+48%) hinzu. Am Vortag wurden 114 Neuinfektionen vermeldet. Auch die Zahl der Personen in Spitalsbehandlung stieg wieder - 99 Menschen befanden sich am Freitag aufgrund einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus, davon mussten elf auf der Intensivstation behandelt werden. um Vergleich: Gestern wurden 114 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch 115, am Dienstag 96 und am Montag 54.