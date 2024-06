Gerald Grosz führt Bestseller-Liste auf Amazon an

Das neue Buch „Der perfekte Untertan“ des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und Polit-Bloggers Gerald Grosz ist seit Freitag Amazon-Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Wirtschaft und Politik“.

"Ich bin überwältig. Seit vier Wochen ist das Interesse ungebrochen. Mit „Der perfekte Untertan“ habe ich nun nach „Freiheit ohne Wenn und Aber“ den zweiten Bestseller auf den Markt gebracht. Ich danke für das Interesse, die Loyalität und Freundschaft meiner Leser", sfreut sich Grosz in einer Aussendung.

„Ob mangelnde Bildung, der wirtschaftliche Untergang im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, die Klimawandelhysterie oder die Unterwanderung unserer Gesellschaft seit 2015 – alles zielt darauf ab, uns ökonomisch, sozial und gesellschaftlich zum perfekten Untertanen werden zu lassen. Wir leben in einer Scheinfreiheit, in der wir zwischen 72 Geschlechtsidentitäten wählen dürfen, aber man uns gleichzeitig mit einer um sich greifenden Bevormundungs- und Verbotspolitik regelrecht versklavt. Wir mutieren zu schweigenden Lämmern und nehmen aus Bequemlichkeit jede noch so zerstörerische Entwicklung hin“, so Grosz am Samstag.

Der Chef des Leopold Stocker Verlages, Mag. Wolfgang Dvorak Stocker, freue sich, dass Gerald Grosz nach dem Bestseller „Freiheit ohne Wenn und Aber“ oder „Im Karussell des Wahnsinns“ nun mit seinem fünften Buch einen Bestsellerplatz errungen hat. „Wir lassen nun binnen kürzester Zeit die zweite Auflage drucken. Auch für diese liegen bereits sehr viele Bestellungen vor.“ Mit einer Auslieferung der 2. Auflage kann in der zweiten Juli Woche gerechnet werden.