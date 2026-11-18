Alarmzeichen aus Europa: Immer mehr Bakterien entwickeln Resistenzen gegen Antibiotika. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC schlägt deshalb Alarm und fordert dringend Gegenmaßnahmen.

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Besonders gefährlich ist die Entwicklung in Krankenhäusern, wo resistente Keime schwere Infektionen auslösen können und immer schwieriger zu behandeln sind.

Starke Steigerung verunsichert

Die Zahlen sind alarmierend: Blutstrominfektionen durch den Erreger Klebsiella pneumoniae, der zunehmend gegen Antibiotika resistent ist, sind in Europa um 72 Prozent gestiegen. Auch Infektionen mit resistenten E.-coli-Bakterien nehmen zu. Gelangen solche Erreger ins Blut, kann es zu einer lebensbedrohlichen Sepsis kommen.

Rendi-Wagner mahnt Ziele ein

ECDC-Direktorin Pamela Rendi-Wagner warnt, dass Europa bei mehreren Zielen für 2030 deutlich hinterherhinkt. Zwar ist der Antibiotikaverbrauch 2025 im Vergleich zu 2019 um fünf Prozent gesunken. Angestrebt wird allerdings eine Reduktion um 20 Prozent bis 2030.

Verantwortungvoller Umgang wichtig

Besonders wichtig sei ein verantwortungsvoller Umgang mit den Medikamenten – und das bereits bei Kindern. Viele typische Kinderkrankheiten werden durch Viren verursacht. Antibiotika helfen dagegen nicht. Sie sollten daher nur eingesetzt werden, wenn sie medizinisch notwendig sind und von Fachpersonal verschrieben wurden.

WHO schildert düsteres Szenario

Die Warnung kommt kurz nach einem Appell der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die vor Millionen möglichen Todesfällen durch zunehmende Antibiotikaresistenzen gewarnt hatte.

Fortschritt kann helfen

Es gibt aber auch Hoffnung: Neue Technologien zur schnelleren Analyse des Erbguts von Bakterien helfen dabei, resistente Erreger früher zu erkennen und ihre Ausbreitung einzudämmen. So könnten Behandlungen gezielter erfolgen und neue Antibiotika dort entwickelt werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden.