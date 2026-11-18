Für "Puppis" 50er hat sich der Direktor des Hauses des Meeres ins Wasser gewagt, während Dompfarrer Toni Faber an Land blieb. Gefeiert wurde eine Schildkröte mit ungewöhnlicher Vergangenheit.

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Die Grüne Meeresschildkröte "Puppi", für Generationen von kleinen und großen Besuchern ein viel geliebter "Star" im Wiener Haus des Meeres, ist 50 Jahre alt geworden. Jeff Schreiner, Direktor des Aqua-Terra-Zoos in Mariahilf, würdigte das majestätische Panzerreptil am Mittwoch bei einer großen Feier als Botschafterin im Kampf gegen Lebensraumzerstörung in den Ozeanen. Dompfarrer Toni Faber spendete der Jubilarin gar seinen Segen.

"'Puppi' wurde 1976 von einer Wienerin auf den Malediven gerettet. Sie wurde dort auf dem Fischmarkt verkauft, kurzerhand mitgenommen und nach Wien gebracht", schilderte Schreiner zuvor im APA-Gespräch. "Was damals noch völlig legal war und ein Leben gerettet hat, wäre heute natürlich nicht mehr denkbar." Die Rettung durch ihre Mutter bescherte der Familie ein äußerst aufregendes "Haustier", wie Tochter Dagmar Hafner berichtete.

Seit 1982 im Haus des Meeres

ABD0070_20261118 - WIEN - ÖSTERREICH: Meeresschildkröte 'Puppi' am Mittwoch, 18. November 2026, anl. eines Haus des Meeres-Festakts '50 Jahre Meeresschildkröte 'Puppi'' im Haus des Meeres in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER © APA/HELMUT FOHRINGER

Denn die zu Beginn winzige Baby-Schildkröte dominierte alsbald den Haushalt: Nach der Anschaffung einer Reihe immer größerer Aquarien residierte eine schon recht große "Puppi" in einem Polyester-Schwimmbecken im Vorzimmer. Auch an Familienurlaube mit der Schildkröte an Balearenstränden kann sich Dagmar Hafner erinnern, die Anreise erfolgte mit "Puppi" im Wassertank per Auto. "Sie hat unseren Alltag schon ganz schön aufgemöbelt. 1982 kam sie dann schließlich ins Haus des Meeres. Dort hat sie ein Zuhause gefunden, in dem sie fachgerecht betreut werden konnte." Denn mit der Zeit "ist uns bewusst geworden, wie groß so eine Meeresschildkröte werden kann und wie viel Verantwortung man mit dieser Rettung eigentlich übernommen hat".

Dort begann das Spiel quasi aufs Neue: Der ungeplante Neuzugang musste zunächst in ein viel zu kleines Aquarium einziehen. Damit wurde "Puppi" aber schnell zu einem "Antriebsmotor" in der Entwicklung des Hauses und ihre Refugien wurden immer größer, führte Geschäftsführer Hans Köppen aus. "2007 ist sie dann endgültig in das 300.000-Liter, sechs Meter tiefe Becken, wo sie heute noch schwimmt, übersiedelt."

"Die Wissenschaft spricht aktuell von 150 Arten, die wir tagtäglich verlieren", mahnte Schreiner. Alle Gründe dafür seien "direkt auf uns Menschen zurückzuführen". Es gebe aber Hoffnung: Ein Tier, das es geschafft hat, sei eben die Grüne Meeresschildkröte, seit 2024 nicht mehr als gefährdet eingestuft. Während der Direktor seinem "Star" dann in Neopren einen Besuch abstattete, spendete der Dompfarrer den Segen trockenen Fußes.

Keine heikle Esserin

"Puppi", so hatte Schreiner zuvor verraten, habe zuvor ein Frühstück aus Gemüse und Shrimps genossen. Entsprechend wohlgesonnen ließ sich die Jubilarin bestaunen und feiern. Wobei sie grundsätzlich nicht heikel sei beim Essen, verriet Aqua-Kurator Daniel Abed-Navandi noch: "'Puppi' isst keine Zitrusfrüchte und keine Kiwis, sonst wirklich alles."