Weniger Wartezeit an roten Ampeln soll das Radfahren in Wien attraktiver machen. Dafür wurden erneut zahlreiche Grünpfeile montiert. Österreichweit ist das Netz damit einzigartig.

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Bei Rot rechts abbiegen oder geradeaus weiterfahren, das ist für Radfahrer an immer mehr Kreuzungen in Wien möglich. Jetzt sind weitere 181 Grünpfeile an 139 Kreuzungen dazugekommen. Damit hat Wien erstmals die Marke von 1.000 Grünpfeilen überschritten. Der 1.000. wurde in der Oberen Donaustadtstraße angebracht. Österreichweit gibt es in keiner anderen Stadt und keinem Bundesland ein vergleichbar dichtes Netz.

Floridsdorf und Liesing liegen vorne

Die neuen Grünpfeile sind über ganz Wien verteilt. Am meisten dazugekommen sind in Floridsdorf und Liesing mit jeweils 27 Stück. Dahinter folgen Favoriten und Ottakring mit je 19 sowie die Leopoldstadt und die Landstraße mit jeweils 17 Grünpfeilen. Die kleinen Zusatztafeln sollen dafür sorgen, dass Radfahrer weniger Zeit an roten Ampeln verlieren. Allerdings dürfen sie nicht einfach ohne anzuhalten weiterfahren.

Anhalten bleibt verpflichtend

181 neue Grünpfeile an 139 Kreuzungen sollen für ein rascheres Vorankommen sorgen. © Christian Fürthner

"Vor dem Weiterfahren ist ein kurzer Stopp verpflichtend", betont Wiens Radverkehrsbeauftragter Martin Blum. Erst wenn niemand gefährdet wird, dürfen Radfahrer trotz roter Ampel in die angezeigte Richtung weiterfahren. Besonders auf Fußgänger muss dabei Rücksicht genommen werden.

Ob ein Grünpfeil an einer Kreuzung angebracht werden kann, prüft die MA 46. Die Vorschläge dafür kommen aus der Stadtverwaltung, den Bezirken und der Bevölkerung. Voraussetzung ist, dass die rechtlichen und verkehrstechnischen Bedingungen erfüllt sind. Wer sich an einer bestimmten Kreuzung einen Grünpfeil wünscht, kann den Standort bei der Mobilitätsagentur Wien zur Prüfung vorschlagen.

Auch das Radwegenetz wächst weiter

Parallel dazu geht der Ausbau der Radwege weiter. Seit 2021 wurden mehr als 250 Projekte mit knapp 100 Kilometern im Hauptradwegenetz umgesetzt. Dazu kommen rund 50 Kilometer im Bezirksnetz. Für heuer stehen 33 weitere Projekte mit mehr als 12,5 Kilometern neuen Radwegen im Hauptradwegenetz auf dem Programm. Aktuell laufen unter anderem die Arbeiten am breiten Zwei-Richtungsradweg im zweiten Teil der Äußeren Mariahilfer Straße. Auch die Umgestaltung für den Rad- und Fußverkehr am Schottenring hat vor Kurzem begonnen. "Neben den baulichen Maßnahmen setzen wir aber auch weitere Schritte, um Radfahrenden das Vorankommen zu erleichtern", erklärt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).