Waldviertel-Offensive: Mit einer eigenen Wirtschaftsstrategie will Niederösterreich die Region zum Vorzeigestandort machen. Im Frühjahr startet eine große Fachkräftekampagne.

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Das Waldviertel will Gas geben! Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) präsentierte bei Eaton in Schrems gemeinsam mit WK-Präsident Wolfgang Ecker, ecoplus und Betrieben die neue Wirtschaftsstrategie. Sie baut auf der Strategie Niederösterreich 2030+ auf und entstand aus über 300 Gesprächen mit der Region.

"Das Waldviertel ist eine Region, die oft unterschätzt wird, aber unglaublich viel Potenzial hat", sagt Mikl-Leitner. Die Zahlen: 8,6 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung, 104.000 Beschäftigte, mehr als 23.000 Arbeitsstätten.

Vier Schwerpunkte

Gesetzt wird auf Industrie und Produktion, die Verarbeitung regionaler Rohstoffe, Gesundheit und Tourismus sowie Sicherheitstechnologien. Das Ziel: das Waldviertel zur "Nachhaltigkeitsregion Österreichs" machen. "Die Strategie wird nicht von St. Pölten aus verordnet, sondern entsteht aus der Region für die Region", betont die Landeshauptfrau.

Erste Maßnahme: Im Frühjahr 2027 startet mit ecoplus die Kampagne "Wohnen und Arbeiten im Waldviertel", um Fachkräfte zu gewinnen.

Appell an den Bund

Gleichzeitig fordert Mikl-Leitner Entlastung: "Unsere Betriebe brauchen keine neuen Steuern und Abgaben, sondern niedrigere Lohnnebenkosten und weniger Bürokratie." Auch Ecker pocht auf günstigere Energie- und Arbeitskosten.