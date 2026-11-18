Der 19. November gilt als besonders wichtiger Lostag.

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Am 19. November steht der Namenstag der heiligen Elisabeth von Thüringen im Kalender. Rund um diesen Tag gibt es auch überlieferte Bauernregeln, die einen Blick auf den bevorstehenden Winter ermöglichen sollen. Eine davon lautet: "Sankt Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann." Eine weitere Variante besagt: "Es kündigt die Elisabeth, was für ein Winter vor uns steht."

Im Mittelpunkt beider Sprüche steht die Vorstellung, dass das Wetter am Elisabeth-Tag Hinweise auf den Verlauf der kommenden Wintermonate geben könnte. Bauernregeln dieser Art stammen aus einer Zeit, in der Menschen Wetterbeobachtungen über Generationen hinweg sammelten und daraus Rückschlüsse auf die nächsten Wochen und Monate zogen. Gerade für die Landwirtschaft waren solche Erfahrungswerte wichtig, um sich auf Kälte, Frost und Schnee einzustellen.

Wissenschaftlich lässt sich aus dem Wetter am 19. November allerdings keine verlässliche Winterprognose ableiten. Die Regeln sind daher vor allem als Teil des überlieferten bäuerlichen Wetterwissens zu verstehen – und als traditionelle Orientierung in einer Zeit, in der der Winter vor der Tür steht.