Neue Schneekanonen-Technik soll Skifahren bei 20 Grad ermöglichen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Steigende Temperaturen stellen immer mehr Skigebiete vor eine grundlegende Frage: Wie lässt sich der Winterbetrieb langfristig sichern, wenn Naturschnee unzuverlässiger wird und die Saison kürzer ausfällt? Neue Technologien wie die SnowFactory könnten dabei helfen.

Einsatz in Bischofshofen

In Österreich kommt die Technik bereits zum Einsatz: In Bischofshofen und Seefeld produzieren spezielle Anlagen selbst bei Außentemperaturen von bis zu 20 Grad Schnee. Bis zu 100 Kubikmeter täglich sind möglich. Für Skigebiete könnte das vor allem dort interessant sein, wo einzelne Pistenabschnitte, Trainingsflächen oder wichtige Verbindungen abgesichert werden müssen. Die Anlagen sind jedoch als Ergänzung zur herkömmlichen Beschneiung gedacht.

Wie groß die Herausforderung ist, zeigen aktuelle Untersuchungen. Laut einer im Fachjournal "Nature Climate Change" veröffentlichten Studie wären bei einer globalen Erwärmung um zwei Grad ohne technische Beschneiung 53 Prozent der untersuchten 2234 europäischen Skigebiete einem sehr hohen Schneemangelrisiko ausgesetzt. Besonders gefährdet sind tiefer gelegene Wintersportorte.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch für Österreich ist die künstliche Schneeproduktion längst ein wichtiger Faktor. Eine wissenschaftliche Untersuchung schätzt den jährlichen Strombedarf der heimischen Skigebiete dafür auf 260 bis 309 Gigawattstunden. Der Wasserverbrauch liegt demnach bei rund 49 bis 53 Millionen Kubikmetern pro Saison.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Für die Betreiber bedeutet das: Investitionen in Beschneiung, effizientere Anlagen und eine bessere Wetterplanung werden wichtiger. Gleichzeitig müssen manche Destinationen stärker über Angebote abseits der Skipisten nachdenken. Die Zukunft des Skifahrens dürfte daher nicht überall gleich aussehen – während hoch gelegene Skigebiete bessere Voraussetzungen haben, geraten niedrigere Lagen zunehmend unter Anpassungsdruck.