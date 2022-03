Zweijähriger Bub ertrank in Oberösterreich in Biotop

Ein zweijähriger Bub ist am Dienstag im Bezirk Gmunden in einem Biotop ertrunken.

Das Kind hatte gegen Mittag unter Aufsicht seiner Mutter im hauseigenen, mittels "lebendem Zaun" umfriedeten Garten in der Sandkiste gespielt. Die Frau holte kurz etwas aus dem Haus. Als sie sogleich zurückkam, konnte sie ihren Sohn nicht mehr finden und begann mithilfe ihres Nachbarn zu suchen, berichtete die Polizei. Da dies erfolglos blieb, verständigten sie die Polizei.

Die Beamten entdeckten in einem der Nachbargärten, in dem sich ein durch Bretter verbautes Biotop befand, das schlecht einsehbar war, das Kleinkind im Wasser treibend. Sie führten bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Der Rettungshubschrauber "Christophorus 10" flog den Zweijährigen in die Kinderklinik nach Linz, wo er gegen 14.30 Uhr verstarb.