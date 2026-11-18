Auf Österreich kommt in den kommenden Tagen ein kräftiger Wintereinbruch zu.

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Aktuelle Wettermodelle berechnen für einige Regionen enorme Neuschneemengen. Besonders am Arlberg, in den Lechtaler Alpen und in der Silvretta, aber auch in den Stubaier Alpen könnte es kräftig schneien. Bis Mitte nächster Woche sind in höheren Lagen stellenweise 50 bis 75 Zentimeter, örtlich sogar mehr als ein Meter Neuschnee möglich.

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Besonders im Arlberggebiet könnten die Schneemengen beachtlich ausfallen. Für die Valluga auf 2809 Metern Seehöhe oberhalb von St. Anton zeigen aktuelle Modellberechnungen innerhalb der kommenden drei Tage bereits 50 bis 75 Zentimeter Neuschnee. Grund dafür ist eine kräftige Westströmung, die feuchte Atlantikluft zu den Alpen transportiert. Dort wird die Luft zum Aufsteigen gezwungen, wodurch sich die Niederschläge verstärken können. Sollte die Strömung zusätzlich auf Nordwest drehen, könnte der Staueffekt am Arlberg noch ausgeprägter ausfallen.

Besonders viel Neuschnee gibt es im Arlberggebiet © Getty Images

Schneefallgrenze sinkt

Zunächst bleibt die Schneefallgrenze allerdings ein entscheidender Faktor. Am Donnerstag sinkt sie allmählich auf 1200 bis 1600 Meter, am Freitag liegt sie meist um 1400 Meter. Am Samstag werden weitere Niederschläge erwartet, die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1000 und 1500 Metern. Auch am Sonntag bleibt es in den Bergen winterlich.

Lawinengefahr steigt

Allerdings sind die prognostizierten Neuschneemengen noch nicht fix. Die genaue Zugbahn der Wetterfronten und die Entwicklung der Schneefallgrenze entscheiden darüber, wo tatsächlich wie viel Schnee zusammenkommt. In den Hochlagen könnte der Winter aber bereits kräftig zuschlagen.

Zusätzliche Vorsicht ist wegen des teilweise stürmischen Windes geboten. Dieser kann den Neuschnee in höheren Lagen massiv verfrachteten und gefährliche Triebschneeansammlungen bilden. Bei entsprechend großen Neuschneemengen könnte die Lawinengefahr in den betroffenen Regionen deutlich ansteigen. Die weitere Entwicklung bleibt daher genau zu beobachten.