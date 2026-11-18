Die Wirtschaft zeigt erste Erholungszeichen, doch bei Österreichs kleinen und mittleren Unternehmen kommt davon kaum etwas an. Steigende Kosten, sinkende Gewinne und eine schwache Nachfrage setzen dem Mittelstand weiter zu.

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Es ist weiterhin eine hartnäckige Krise, die die heimischen Klein- und Mittelbetriebe belastet. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Creditreform unter 1.400 heimischen Betrieben.

Inländische Impulse fehlen

Zwar hat sich das Geschäftsklima gegenüber dem Vorjahr verbessert: Der entsprechende Index kletterte von minus 8,2 auf minus 3,0 Punkte. Doch weiterhin liegt er im negativen Bereich. "Von einem nachhaltigen Aufschwung kann noch keine Rede sein", warnt Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer. Während die Industrie langsam von besseren Exporten profitiere, würden dem Mittelstand die Impulse aus dem Inland fehlen.

Kosten als Faktor

Besonders die Kosten machen den Betrieben zu schaffen. Knapp 30 Prozent haben ihre Preise bereits erhöht, weitere 35,6 Prozent planen Preisanpassungen. Im Dienstleistungssektor rechnen sogar fast 40 Prozent mit höheren Preisen. Doch die Kunden halten sich beim Geldausgeben zurück: 30,6 Prozent der Unternehmen mussten zuletzt Umsatzrückgänge hinnehmen, nur 20,6 Prozent konnten zulegen.

Gewinne sinken

Noch düsterer sieht es bei den Gewinnen aus: Mehr als 40 Prozent der Betriebe verzeichneten sinkende Erträge. Rund ein Viertel hat bereits Personal abgebaut. Neue Mitarbeiter einstellen wollen derzeit nur knapp zehn Prozent.

Eigenkapital als Herausforderung

Auch die Investitionsbereitschaft ist alarmierend niedrig. Gerade einmal 29,1 Prozent der Unternehmen planen neue Investitionen – der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung. Dazu kommt eine dünne Kapitaldecke: Mehr als jedes fünfte Unternehmen hat eine Eigenkapitalquote von unter zehn Prozent.

Insolvenzen leicht rückläufig

Von einer echten Entwarnung kann also keine Rede sein. Auch bei den Firmenpleiten ist die Lage kaum besser: In den ersten drei Quartalen gingen die Insolvenzen lediglich um 0,8 Prozent zurück.