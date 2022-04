Ein Absteiger: Wieder Chaos in der 2. Liga

Aus den Westen will keiner in die 2. Liga rauf, die Juniors OÖ wollen runter.

Nicht schon wieder! Seit Jahren geht die 2. Liga nicht so über die Bühne, wie sie sollte. Aufsteiger gab es seit der Reform 2018/19 zu einer 16er-Liga gar keinen mehr. Letztes Jahr gab es – auch wegen der Corona-Pandemie – keinen Absteiger. Und heuer? Stand jetzt müssen statt drei Teams nur eines runter.

Das hat zwei Gründe: Aus der Regionalliga West stellte keine Mannschaft einen Antrag für den Aufstieg. Dazu wollen die Juniors OÖ, das Kooperationsteam des LASK, nächste Saison nicht mehr in der 2. Liga spielen. „Der Klub sieht seine sportliche Zukunft im Amateurfußball und strebt die freiwillige Rückkehr in die Regionalliga Mitte an“, hieß es in einer Aussendung.

„Aufgrund der Neuerungen beim Bewerbszuschuss für Klubs der ADMIRAL 2. Liga war dieser Schritt aus sport­licher und wirtschaftlicher Sicht notwendig“, so Vereins-Präsident Franz Mayer. Die Bundesliga bestätigte: „Da es aus der Regionalliga West keinen Aufstiegskandidaten gibt, gibt es im Falle des Zulassungsverzichts durch den FC Juniors OÖ in der Saison 2021/22 einen Absteiger.“