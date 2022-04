Austria drohen Sanktionen

Zulassungsverfahren: Wer heute keine Lizenz erhält, muss vor Protestkomitee.

Wien. Tag der Entscheidung für die Bundesliga-Klubs! Heute fällt das erstinstanzliche Urteil um die Lizenzen für die kommende Saison. Insgesamt gaben 32 Klubs aus der obersten Spielklasse und der 2. Liga Anträge ab. Einige zittern heute mehr als andere.

So drohen vor allem der Wiener Austria unlieb­same Nachrichten: Nach verpassten Fristen bei der Abgabe der Lizenzunter­lagen drohen Sanktionen. Welche das sein könnten, ließ die Bundesliga offen. Blau Weiß Linz wurden 2020 für das gleiche Vergehen vier Punkte für die nächste Saison abgezogen. Dazu mussten die Ober­österreicher 10.000 Euro zahlen. Erst nach einer Berufung wurde die Strafe auf drei Minuspunkte reduziert. Heißt: Die Austria könnte in die Saison 2022/23 auch mit einem Punkteabzug starten.

2. Liga: Ausnahmeregel für Lustenau-Stadion

Das Top-Duo aus der 2. Liga Austria Lustenau und der FAC hoffen auf grünes Licht für den Aufstieg. Das Reichshofstadion der Vorarlberger wurde bereits für die oberste Spielklasse zugelassen. Voraussetzung war die Inanspruchnahme einer Ausnahmegenehmigung, wonach gewisse in der Lizenz erfasste A-Kriterien um 20 Prozent unterschritten werden dürfen, teilte die Liga mit. Der FAC, dem aktuell ein Punkt auf Leader Lustenau fehlt, will im Falle eines Aufstieges in die Südstadt ausweichen. Genauer: In die BSFZ-Arena der Admira. Neben den beiden Klubs suchten aus der 2. Liga noch der GAK, Wacker Innsbruck und St. Pölten um die Spielgenehmigung für die Bundesliga an.

Abschluss des Lizenz-Verfahrens bis 31. Mai

Sollte ein Klub heute keinen positiven Lizenzbescheid erhalten, ist noch nicht jede Hoffnung verloren. Es ist noch der Gang vor das Protestkomitee und in dritter und letzter Instanz vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht möglich. Abgeschlossen wird das Lizenzierungs- und Zulassungsverfahren mit der Meldung der lizenzierten Klubs an die UEFA bis 31. Mai.