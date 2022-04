Vor allem in der 2. Liga würfelt die Lizenz-Kiste alles durcheinander.

Die einen wollen, aber können nicht, die anderen können, aber wollen nicht. Das Lizenz-Verfahren sorgt jedes Jahr für Chaos – vor allem in der 2. Liga. Ganz ehrlich: Die Teams, die dort um den Titel spielen, wissen nie, ob der Aufstieg überhaupt möglich ist. Meistens weil die In­frastruktur nicht den Kriterien entspricht. Letztes Jahr ist Klagenfurt als Dritter aufgestiegen. Das sagt alles. Mit Liefering, Rapid II, den Young Violets und den Juniors OÖ spielen dort vier Teams, die ­sowieso nicht rauf ­dürfen. Und Absteiger? Auf sportlichem Weg oft gar keiner. Kein Wunder, dass sich das Interesse an der 2. Liga in Grenzen hält.

Bullen-Titel: Frage ist nicht ob, sondern wann

Wer sich sicher keine Sorgen um die Lizenz machen muss, ist Salzburg. Die Bullen können schon am Ostersonntag den Titel fixieren – so früh wie nie. Das zeigt, wie gut dort gearbeitet wird. Die Austria und Sturm können die Feier noch verzögern. Es stellt sich aber nicht mehr die Frage, ob Salzburg den Titel holt, sondern nur wann.