Eine ungewöhnliche Begegnung im brasilianischen Amazonasgebiet sorgt für Besorgnis.

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Rund 20 Angehörige des bislang weitgehend isoliert lebenden Awá-Volkes sind überraschend in einem Dorf im Bundesstaat Maranhão aufgetaucht. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Survival International suchten die Männer, Frauen und Kinder dort offenbar dringend nach Lebensmitteln.

Die Gruppe soll einen erschöpften und ausgehungerten Eindruck gemacht haben. Die Dorfbewohner berichteten, dass die Indigenen nach Yamswurzeln fragten und diese anschließend mit in den Regenwald nahmen. Aufnahmen zeigen die Menschen am Rand des Dorfes, einige von ihnen mit Bögen und langen Pfeilen bewaffnet. Survival International bezeichnete das Ereignis als historische Begegnung, warnte jedoch gleichzeitig vor den Hintergründen.

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Die Organisation sieht darin ein alarmierendes Zeichen für die zunehmende Bedrohung indigener Gemeinschaften durch die Zerstörung ihres Lebensraums. Die Awá würden immer weiter in schrumpfende Waldgebiete zurückgedrängt und verlören damit zunehmend ihre Lebensgrundlage.

Zusätzlich birgt jeder ungeplante Kontakt erhebliche Gesundheitsrisiken. Da isoliert lebende Gruppen gegen viele verbreitete Krankheitserreger kaum geschützt sind, können bereits gewöhnliche Infektionen gefährlich werden. Weltweit sind laut Survival International rund 196 isoliert lebende indigene Völker und Gemeinschaften bekannt. Mehr als 90 Prozent davon befinden sich im Amazonasgebiet.