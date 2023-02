Klimaaktivisten blockieren Schwedenplatz und Währinger Gürtel

Am Freitagvormittag haben Aktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr am Schwedenplatz und am Währinger Gürtel blockiert.

???? EILT: FRANZ-JOSEFS-KAI STEHT STILL ????



Gerade haben sich Menschen dem fossilen Alltag in den Weg gestellt und fordern erste, einfache Überlebensmaßnahmen wie #Tempo100 auf Autobahnen.



Weitere Proteste folgen, bis die Regierung erste Zeichen des Willens zeigt. pic.twitter.com/PZkgUQa3iF — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 24, 2023 Die Polizei hat die Blockaden bereits aufgelöst – dennoch kommt es zu Stau im Frühverkehr.