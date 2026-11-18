570 Euro künftig
NÖ-Klimaticket wird teurer
Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis für das VOR KlimaTicket Region. Bei Vollpreis und Einmalzahlung kostet es dann 570 Euro statt bisher 552 Euro. Das sind 18 Euro mehr, ein Plus von rund 3,3 Prozent.
Die Karte gilt in Niederösterreich und im Burgenland gleichermaßen.
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Teuerung hält an
Für viele Pendler ist das Ticket die Basis für den Weg zur Arbeit. Die Preisschraube dreht sich weiter: Zum Jahreswechsel zahlen sie erneut mehr für dieselbe Leistung.
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