Teurer Jahreswechsel: Das Klimaticket für Niederösterreich kostet ab Jänner mehr. Pendler müssen tiefer in die Tasche greifen.

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Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis für das VOR KlimaTicket Region. Bei Vollpreis und Einmalzahlung kostet es dann 570 Euro statt bisher 552 Euro. Das sind 18 Euro mehr, ein Plus von rund 3,3 Prozent.

Die Karte gilt in Niederösterreich und im Burgenland gleichermaßen.

Teuerung hält an

Für viele Pendler ist das Ticket die Basis für den Weg zur Arbeit. Die Preisschraube dreht sich weiter: Zum Jahreswechsel zahlen sie erneut mehr für dieselbe Leistung.