Die Wachaubahn und die Waldviertelbahn starten mit Sonderfahrten zu den schönsten Adventmärkten Niederösterreichs.

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Ab 20. November rollt die Wachaubahn bis 13. Dezember jeweils Freitag bis Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen zwischen Krems und Spitz. Ziele sind der Wachauer Advent in Dürnstein, der Kremser Adventzauber sowie die Märkte in Weißenkirchen (21. und 22. November) und Spitz (28. und 29. November).

Neu ist das "Adventticket Wachau": 15 Euro für Erwachsene, 7,50 Euro für Kinder. Es gilt auch für sechs Regionalbuslinien und den Citybus Krems.

Ab in den Norden

Die Waldviertelbahn kommt am 28. und 29. November aus der Winterpause zurück. Von Gmünd geht es zum Weitraer Advent in Österreichs ältester Braustadt und zum Litschauer Advent "von Haus zu Haus". Samstag fährt der Diesel-Nostalgiezug zu den Märkten, Sonntag der Goldene Triebwagen.

"Die Niederösterreich Bahnen bringen unseren Familien und Gästen die regionalen Adventbräuche näher und verkürzen die Wartezeit auf das Christkind", sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).

Fahrpläne und Tickets

Die Fahrpläne gibt es auf wachaubahn.at und waldviertelbahn.at, Tickets im Webshop der Niederösterreich Bahnen.