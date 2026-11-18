Weltmeister-Team startet mit Spezialplan in Las-Vegas-Spektakel - Fünfkampf um Vize-Titel

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Der vorzeitige Gewinn der Fahrer-WM durch Kimi Antonelli und des Konstrukteurs-Titel ist für Toto Wolff kein Grund, sich zurückzulehnen: "Es gibt jedoch noch viel, was wir in dieser Saison erreichen wollen." Und schon formuliert der Mercedes-Boss das nächste Ziel: Wir wollen George (Russell, d. Red.) dabei unterstützen, in der Fahrerwertung so weit oben wie möglich zu landen, den Schwung ins neue Jahr mitnehmen und weiterhin mehr Performance aus dem Auto herausholen. In dieser Hinsicht gibt es noch viel zu tun, und die letzten Rennen bieten uns drei weitere Gelegenheiten, dazuzulernen und uns zu verbessern. Las Vegas ist daher die nächste gute Herausforderung."

ORF1 überträgt Las-Vegas-GP Sonntag ab 5 Uhr

Das Flutlichtspektakel in der Wüste von Nevada steigt am Samstag um 22 Uhr Ortszeit (bei uns Sonntag, 5 Uhr Früh/ORF1 live).

Mehr als 100 Punkte hinter dem längst feststehenden Weltmeister Antonelli kämpfen fünf Piloten um den Vize-WM-Titel. Der Zweitplatzierte Max Verstappen (Red Bull/279 Punkte) und der entthronte Titelverteidiger Lando Norris (McLaren/246) auf Platz 6 sind drei Rennen vor Schluss nur durch 33 Punkte getrennt. Dazwischen lauern Antonelli-Teamkollege Russell (3./262), sowie Lewis Hamilton (4./261) und Charles Leclerc (5./249) im Ferrari.

Ohne Punktestress beginnt sich Sensationsweltmeister Antonelli bereits auf die nächste Saison einzugrooven. Wolff: "Es geht darum, in den letzten drei Rennen zu lernen, was wir optimieren können. Wir werden in diesen drei Grands Prix viel testen, um das Auto für nächstes Jahr besser zu verstehen." Antonelli: "Trotzdem bleibt es mein Ziel, das Jahr vielleicht mit ein paar Siegen abzuschließen." Nebenbei will der 20-jährige Italiener mithelfen, "am neuen Paket zu arbeiten, da haben wir noch viel herauszufinden.."

Dass der Mercedes-Vorsprung auf die Konkurrenz im Laufe der Saison geschmolzen sei, müsse zu denken geben. Antonelli: "Unsere Leistungsniveaus liegen näher beieinander. Es ist schwer zu sagen, ob wir das mit der Budgetobergrenze und den kürzeren Windkanalzeiten, die uns nach unserem Sieg nun zur Verfügung stehen, wiederholen können." Umso wichtiger sind die Erkenntnisse in den letzten Rennen.

Wetterchaos in der Wüste?

Am Las-Vegas-Weekend droht laut Wetterprognosen zum Trainingsauftakt am Donnerstagabend (Freitag 1.30 Uhr MEZ) ungewöhnlicher Wüstenregen. Zum Qualifying und im Rennen sollen die Temperaturen in der Nacht auf kühle 8 bis 11 Grad Celsius sinken, was das Aufwärmen der Reifen und das Energiemanagement auf den langen Geraden erschwert. Neben der Kälte sorgt eingewehter Sand aus der Mojave-Wüste regelmäßig für rutschige Streckenverhältnisse abseits der Ideallinie.

Dazu kommt die einmalige Atmosphäre in der Spielermetropole. Wolff: "Mit dem Strip als Kulisse gibt es nichts Vergleichbares im Rennkalender."

GP in Casino-Metropole wird zur Reifenlotterie

Am besten in Las Vegas zurecht kam bisher Max Verstappen. Der Vierfach-Weltmeister triumphierte 2023 und 2025, 2024 schlug Russell im Mercedes zu. Laut Verstappen ist der Las Vegas Strip Circuit "anders als alle anderen Rennstrecken und für alle so schwer zu verstehen." Das Problem sei, "dass es dort so kalt ist, dass sich jedes Auto ganz anders verhält. Der Schlüssel ist es, die Reifen zum Arbeiten zu bringen."