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Eine Woche vor Weltcup: Wirbel um Schnee-Video aus Sölden

SR
von
Seilbahn fährt über eine schneebedeckte, teilweise kahle Skipiste in Sölden.
© Instagram
In genau einer Woche startet mit dem Damen-Riesentorlauf in Sölden die neue Weltcup-Saison.
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Im Vorfeld sorgten vor allem hohen Temperaturen und Schneebedinungen auf dem Gletscher für Aufregung. Ein Video, das auf Instagram gerade viral geht, zeigt alles andere als winterliche Bedingungen auf einer Skipisten in Sölden.

Beste Bedingungen

Mit dem Weltcup hat dies allerdings nichts zu tun. Die Rennpiste auf Rettenbachgletscher ist bereits in perfektem Zustand und wurde von der FIS auch bereits abgenommen.

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"Das Team rund um Pistenchef Isidor Grüner hat wieder hervorragende Arbeit geleistet", erklärte FIS-Renndirektor Janez Hladnik. Ein super Auftakt sei garantiert, bis zum Opening sei allerdings auch noch einiges zu tun.

Verschneite Skipiste in Sölden mit roten Begrenzungen und mehreren Skifahrern beim Training.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl

Ex-Rennläufer Florian Scheiber fungiert beim Gletscher-Auftakt heuer erstmals als Rennleiter: "Gemeinsam mit dem gesamten Team werden wir alles daransetzen, faire und sichere Rennen auf höchstem Niveau zu ermöglichen. Die Vorfreude auf den Saisonauftakt ist auf jeden Fall riesig." Neu beim Event ist laut einer Aussendung von Ski Austria heuer, dass auf allen offiziellen Veranstaltungsflächen sowie an sämtlichen Ticket-Tageskassen ausschließlich bargeldlos bezahlt wird, es also zu einer "Cashless"-Premiere kommt.

Ein Skirennläufer fährt im Riesenslalom auf einer schneebedeckten Piste mit schneller Kurve.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl

Die Weltcup-Saison in Sölden wird mit je einem Riesentorlauf für Frauen und Männer eingeläutet (jeweils 10.00, 13.00 Uhr, live ORF 1).

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