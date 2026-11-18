Rotes Leuchten über Niederösterreich: Stifte und Kirchen setzen ein Zeichen für verfolgte Christen. Mittendrin: das Stift Klosterneuburg.

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Bis 22. November erstrahlen in Österreich rund 390 Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude in Rot. Die "Red Week" des Hilfswerks Kirche in Not erinnert an Christenverfolgung und fehlende Religionsfreiheit. Rot steht für das Blut der Märtyrer.

Auch das Stift Klosterneuburg ist dabei. Propst Anton Höslinger trat bei der Pressekonferenz an der Seite des irakischen Erzbischofs Bashar Warda auf.

Mahnung des Propstes

Weltweit werden 220 Millionen Christen verfolgt. "Vor diesem furchtbaren Umstand dürfen wir nicht die Augen verschließen", mahnt Höslinger. Religionsfreiheit müsse "eine weltumspannende Lebensgrundlage für alle Menschen sein".

Das fordert er besonders von jenen Ländern ein, aus denen Jahr für Jahr unzählige Flüchtlinge aus religiösen Gründen nach Europa kommen.

Rot in ganz Niederösterreich

Rot leuchten auch die Stifte Göttweig, Herzogenburg, Heiligenkreuz und Lilienfeld, der St. Pöltner Dom, die Basilika Klein-Mariazell, Schloss Gumpoldskirchen und die Kartause Gaming. Dazu kommen zahlreiche Pfarrkirchen.