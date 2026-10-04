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11 Feuerwehren

Zemling: Holzstoß löst Großbrand aus

Rudolf Preyer
von
Der Holzstoß brannte lichterloh.
© BFKDO und Feuerwehren
Aus einem brennenden Holzstoß wurde am Samstag in Zemling (Bezirk Hollabrunn) ein Großbrand mit fünf Brandstellen. Elf Feuerwehren mit knapp 140 Mitgliedern rückten aus.
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Kurz vor 15 Uhr schlugen Zemling, Mühlbach und Hohenwarth Alarm. Wenige Minuten später brannte es an einer zweiten Stelle, Einsatzleiter Mario Hertlein erhöhte auf Alarmstufe 3. Neun Feuerwehren wurden alarmiert.

Fünf Brandherde

Dann ging es Schlag auf Schlag: Zwei weitere Brandstellen wurden entdeckt, die Retter kämpften an vier Fronten gleichzeitig. Drohnen der Feuerwehren Hollabrunn und Maissau verschafften den Überblick und fanden einen fünften Brandherd, berichtet Drohnenleiter Christian Kloiber. Drei weitere Feuerwehren wurden nachalarmiert.

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Drei Brandstellen löschten die Tanklöschfahrzeuge. Heikel wurde es bei einem großen Rundholzlager: Wegen des enormen Wasserbedarfs bauten die Helfer eine eigene Zubringleitung auf. Auch an einer weiteren Stelle war eine sehr lange Leitung nötig, weil die Tankfahrzeuge nicht hinkamen.

Wald gerettet

Die Feuerwehren brachten alle Brände unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf den Wald. Gegen 19 Uhr hieß es „Brand aus". Die Ursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Premiere hatte die neue Unterstützungseinheit des Bezirks: Sie half der Einsatzleitung erstmals bei einem echten Einsatz. Auch Rotes Kreuz und Polizei waren vor Ort.

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