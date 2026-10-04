Wrestling-Zirkus kehrt nach Deutsch-Wagram zurück

Am 10. Oktober 2026 kommt die European Wrestling Association (EWA) zum vierten Mal in Folge nach Deutsch-Wagram zur alljährlichen Fetzerei.

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Im Hauptkampf des Abends geht es um nicht weniger als die Europameisterschaft. Titelinhaber Martn Pain aus Wien nimmt es mit Micky Limerick aus England auf. Der britische 115kg Koloss ist mehrfacher Champion bei All-Star Wrestling, der ältesten Wrestling-Liga in Großbritannien.

Der Lokalmatador Alex Berkner wird seinen Austrian-Titel erstmals vor heimischem Publikum verteidigen. Wer Berkner als Herausforderer gegenübertritt, ist bis dato ein gut gehütetes Geheimnis.

EWA-Chef Michael Kovac: "Die Fans dürfen sich wieder auf ein großes Wrestling Fest im Volkshaus freuen." Ob der EWA-Boss diesmal wieder selbst in den Ring steigt, lässt der "Obermacker" offen. Man darf also gespannt sein.