30 Glühweinstände
Krems leuchtet im Advent
Von 19. November bis 23. Dezember verwandelt sich die Kremser Altstadt beim Adventzauber in ein Lichtermeer. Märkte, Musik und Punsch ziehen durch Plätze und Gassen. Über fünf Wochen verteilen sich Weihnachtsmärkte, rund 30 Glühweinstände, Musik und unterschiedliche Programmpunkte über Plätze und Gassen der Innenstadt.
Highlight ist der Wachauer Adventmarkt in der Dominikanerkirche, an drei Adventwochenenden.
Krampus-Gänsehaut
Am 6. Dezember sorgt am Pfarrplatz eine spektakuläre Krampusshow mit Nikolaus für Gänsehaut.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden