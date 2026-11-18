Krems wird zur Adventstadt: Die Altstadt glitzert bis 23. Dezember mit rund 30 Glühweinständen. Der Eintritt ist frei.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Von 19. November bis 23. Dezember verwandelt sich die Kremser Altstadt beim Adventzauber in ein Lichtermeer. Märkte, Musik und Punsch ziehen durch Plätze und Gassen. Über fünf Wochen verteilen sich Weihnachtsmärkte, rund 30 Glühweinstände, Musik und unterschiedliche Programmpunkte über Plätze und Gassen der Innenstadt.

Highlight ist der Wachauer Adventmarkt in der Dominikanerkirche, an drei Adventwochenenden.

Krampus-Gänsehaut

Am 6. Dezember sorgt am Pfarrplatz eine spektakuläre Krampusshow mit Nikolaus für Gänsehaut.