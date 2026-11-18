In manchen Bezirken haben Hunde reichlich Platz zum Toben, in anderen wird es eng. Eine neue Auswertung zeigt, wo Wiens Vierbeiner besonders gut versorgt sind und welche Rassen dominieren.

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Wien ist auf den Hund gekommen! Fast 60.000 Vierbeiner leben mittlerweile in der Stadt und es werden immer mehr. Doch während die einen reichlich Platz zum Toben haben, müssen sich andere mit deutlich kleineren Hundezonen begnügen. Ein neues Ranking zeigt, wo sich besonders viele Fellnasen tummeln und welche Bezirke beim Gassigehen die Nase vorn haben.

Hietzing hat die Schnauze vorn

Im Hunde-Ranking des Wiener Tierarztes Robert Vîlvoi hat sich Hietzing den ersten Platz gesichert. Dahinter folgen die Innere Stadt und Penzing. Für die Auswertung wurden die Größe der Hundezonen pro Vierbeiner, die Versorgung mit Gackerlsackerl-Spendern und die Zahl der Hunde pro 1.000 Einwohner verglichen. Alle drei Kriterien sind gleich stark in die Bewertung eingeflossen.

© vetexpert.pet

Die meisten Hunde leben allerdings in einem anderen Bezirk. In der Donaustadt waren im September 2025 stolze 9.641 Vierbeiner gemeldet. Mit 42,3 Hunden pro 1.000 Einwohner hat der 22. Bezirk auch die höchste Hundedichte der Stadt. Dahinter folgen Hietzing mit 39,7 und Floridsdorf mit 38,9. Deutlich ruhiger geht es dagegen in Margareten zu, wo auf 1.000 Einwohner gerade einmal 17,8 Hunde kommen.

An Gesellschaft mangelt es den Fellnasen jedenfalls nicht. Insgesamt waren im September 2025 genau 59.848 Hunde registriert, um 7,5 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Besonders stark ist die Zahl im 3. Bezirk Landstraße gestiegen. Dort leben um 21,5 Prozent mehr Hunde als noch 2020. Nur in Favoriten und Simmering ist die Zahl der Vierbeiner leicht zurückgegangen.

Chihuahua regiert die Hundewelt

Der Chihuahua ist Wiens beliebteste Hunderasse und liegt in 14 Bezirken auf Platz eins. © Getty Images/iStockphoto

Klein, aber besonders beliebt! Bei den Hundehaltern hat der Chihuahua die Schnauze vorn. Mit 3.603 gemeldeten Tieren ist er die beliebteste bekannte Hunderasse der Stadt. Dahinter folgen der deutlich größere Labrador Retriever mit 2.387 und der Malteser mit 2.121 Hunden.

Ganz ohne offizielle Ahnentafel sind allerdings ebenfalls viele Vierbeiner unterwegs. Von den insgesamt 61.018 im Juni 2026 gemeldeten Hunden wurden 23.285 als Mischlinge oder ohne bekannte Rasse erfasst. Damit fällt mehr als jeder dritte Hund in diese Kategorie.

Die beliebtesten Hunderassen in allen 23 Bezirken

Innere Stadt: Pudel (35), Labrador Retriever (27), Chihuahua (24)

Leopoldstadt: Chihuahua (154), Malteser (114), Labrador Retriever (108)

Landstraße: Chihuahua (128), Pudel (116), Labrador Retriever (99)

Wieden: Pudel (38), Labrador Retriever (26), Malteser (25)

Margareten: Chihuahua (50), Pudel (44), Malteser (39)

Mariahilf: Pudel (36), Labrador Retriever (26), Chihuahua (21)

Neubau: Pudel (41), Malteser (26), Labrador Retriever (20)

Josefstadt: Labrador Retriever (32), Pudel (29), Chihuahua (12)

Alsergrund: Pudel (43), Labrador Retriever (39), Chihuahua (35)

Favoriten: Chihuahua (415), Malteser (245), Französische Bulldogge (155)

Simmering: Chihuahua (308), Malteser (150), Labrador Retriever (121)

Meidling: Chihuahua (175), Malteser (99), Labrador Retriever (89)

Hietzing: Labrador Retriever (129), Golden Retriever (77), Pudel (72)

Penzing: Chihuahua (137), Labrador Retriever (127), Malteser (99)

Rudolfsheim-Fünfhaus: Chihuahua (84), Malteser (76), Pudel (55)

Ottakring: Chihuahua (108), Malteser (94), Pudel (74)

Hernals: Chihuahua (68), Labrador Retriever (63), Malteser (61)

Währing: Labrador Retriever (82), Pudel (75), Golden Retriever (51)

Döbling: Labrador Retriever (166), Chihuahua (110), Pudel (91)

Brigittenau: Chihuahua (127), Malteser (73), Labrador Retriever (61)

Floridsdorf: Chihuahua (575), Labrador Retriever (263), Malteser (243)

Donaustadt: Chihuahua (660), Labrador Retriever (426), Malteser (328)

Liesing: Chihuahua (267), Labrador Retriever (212), Französische Bulldogge (145)

Bei den Rassehunden zeigen sich wiederum deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken. Während in der Inneren Stadt, Wieden, Mariahilf, Neubau und am Alsergrund der Pudel besonders beliebt ist, schwören die Hundehalter in Hietzing, Josefstadt, Währing und Döbling offenbar auf den Labrador Retriever. In den übrigen 14 Bezirken hat dagegen der kleine Chihuahua das Sagen.

Leopoldstadt bietet den meisten Auslauf

Ein Hund erfrischt sich mit einem Bad in einem Teich im Prater. © APA/GEORG HOCHMUTH

Wer mit seinem Hund eine ausgiebige Runde drehen möchte, findet allerdings nicht überall die gleichen Bedingungen vor. Besonders großzügig geht es in der Leopoldstadt zu. Dank der großen Hundezonen im Prater kommen dort auf jeden gemeldeten Vierbeiner rechnerisch 113 Quadratmeter Auslauffläche. Auch in Favoriten können sich die Fellnasen mit knapp 72 Quadratmetern über vergleichsweise viel Platz freuen.

In anderen Bezirken sieht die Sache ganz anders aus. Schlusslicht ist die Wieden, wo pro Hund gerade einmal 1,3 Quadratmeter Hundezone zur Verfügung stehen. In Ottakring sind es 1,7 Quadratmeter, in Neubau und Hernals jeweils 1,8 Quadratmeter. Dabei wurden ausschließlich die ausgewiesenen Hundezonen berücksichtigt, nicht sämtliche Grünflächen und Parks.

Wer mit seinem Hund unterwegs ist, braucht nicht nur Platz zum Gassigehen, sondern auch Gackerlsackerl. Doch wie gut die Bezirke mit den entsprechenden Spendern ausgestattet sind, ist höchst unterschiedlich. Hier hat Neubau die Nase vorn. Dort teilen sich rechnerisch nur 8,9 Hunde einen Spender. Im 3. Bezirk sind es dagegen 28,7 Vierbeiner. Im Durchschnitt kommen in Wien 18,7 Hunde auf einen Spender.