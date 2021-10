Real sind nur die Angelobung von Rekruten, Eurofighter-Flug & Fallschirmspringer.

Wien. Wie im Vorjahr wird die Leistungsschau des Bundesheers am Na­tionalfeiertag wegen der Coronapandemie großteils virtuell ablaufen, kündigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag am Heldenplatz an.



Im Cockpit. Man kann virtuell in einem Eurofighter-Cockpit Platz nehmen. Die Angelobung von 100 Rekruten wird live übertragen. Davor legt der Bundespräsident mit der Regierung einen Kranz nieder.